Raquel Noya A Coruña, 23 NOV 2026 - 07:30h.

La Asociación Elisamá ofrece acompañamiento gratuito a personas que afrontan pérdidas, enfermedades o situaciones de soledad

El accidente del rally de Carral, en el que murieron seis personas en 2015, despertó una vocación de ayuda que ahora se materializa en esta asociación de Cambre

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En la vida hay momentos duros en los que las palabras no sirven ni para consolar ni para recomponer a quien sufre. Cuando alguien pierde a un ser querido, atraviesa una enfermedad o se enfrenta a una soledad difícil de gestionar, encontrar a una persona dispuesta tan solo a escuchar puede marcar la diferencia. Con esa convicción nació en Cambre, A Coruña, la Asociación Elisamá, una entidad sin ánimo de lucro que busca acompañar a quienes sufren y ofrecerles un espacio donde expresar sus emociones sin sentirse juzgados.

Detrás de esta iniciativa están Sagrario, Julio y Susana, tres personas que llevan once años preparándose para desarrollar esta labor, cuya iniciativa surgió en una de las tragedias que más profundamente golpearon a la comarca coruñesa: el accidente del rally de Carral, ocurrido en septiembre de 2015, en el que murieron seis personas. “Esa tragedia golpeó de lleno nuestra comunidad y fue un antes y un después en nuestra vida personal y pastoral”, explica Sagrario en una entrevista concedida a la Pastoral de Santiago. “Desde entonces”, añade, “sentimos la necesidad de formarnos para realizar adecuadamente el servicio pastoral de acompañamiento y escucha a las personas que atravesaban un duelo”.

La experiencia les hizo comprender que, más allá de los primeros momentos de conmoción, las personas afectadas necesitaban seguir contando con apoyo cuando la atención pública desaparecía y el entorno recuperaba poco a poco su rutina. Fue entonces cuando comenzaron un camino de formación que les ha llevado durante más de una década a participar en cursos, jornadas y talleres especializados en duelo y escucha activa. Una preparación que han desarrollado principalmente junto a los religiosos camilos del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos, en Madrid.

Un espacio para hablar del dolor sin sentirse juzgado

La Asociación Elisamá, cuyo nombre procede de una expresión hebrea que significa Dios escucha, es una entidad civil que presta acompañamiento desde una perspectiva humanista. Aunque mantiene vínculos de colaboración con la parroquia de Santa María de Cambre y tiene inspiración cristiana, su atención no está condicionada por las creencias religiosas de quienes solicitan ayuda. Su actividad se centra en escuchar y acompañar a personas que atraviesan situaciones de duelo, enfermedad o soledad. “Cuando no sabemos qué decir, lo mejor es guardar silencio”, concisa la presidenta de la asociación.

Actualmente. Sagrario, Julio y Susana atienden a seis personas y ofrecen encuentros individuales en un pequeño espacio de la rectoral de Santa María de Cambre, cedido gracias a la colaboración del párroco Manuel Quintáns Fernández.

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Las sesiones también pueden desarrollarse en los domicilios o en lugares cotidianos, como una cafetería, cuando la situación de la persona lo requiere. El objetivo es proporcionar un entorno de confianza en el que pueda expresar lo que siente, incluso cuando no encuentra las palabras para hacerlo.

En este acompañamiento, el silencio también tiene un papel importante. Los integrantes de Elisamá evitan dar consejos o imponer una manera de afrontar el sufrimiento. Tampoco recurren a frases habituales como que el tiempo lo cura todo o que todo acabará pasando, porque consideran que pueden aumentar la sensación de incomprensión de quien está sufriendo.

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La escucha debe respetar los tiempos y las emociones de cada persona. Los encuentros suelen durar alrededor de una hora y el acompañamiento tiene un final planificado, orientado a que quienes reciben ayuda puedan recuperar progresivamente su autonomía y aprender a gestionar su dolor. Cuando detectan situaciones especialmente complejas o que requieren atención especializada, derivan a las personas a profesionales de la psicología o la psiquiatría.

El duelo no siempre llega con una muerte

Aunque la pérdida de un ser querido es uno de los principales motivos por los que las personas buscan este tipo de apoyo, no es el único. Elisamá también acompaña a quienes atraviesan una separación sentimental, cambios importantes en su vida familiar o situaciones de aislamiento. La salida de los hijos del hogar, por ejemplo, puede provocar un sentimiento de vacío que algunas personas tienen dificultades para gestionar. La soledad es otra de las realidades que encuentran habitualmente en su actividad.

Sus impulsores consideran que existe una dificultad social para hablar de la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. La tendencia a ocultar estas experiencias o a intentar recuperar cuanto antes la normalidad puede dejar a quienes atraviesan un duelo sin espacios donde expresar lo que sienten: “Con esta actitud añadimos más soledad y más sufrimiento a quienes padecen porque los dolientes no encuentran lugar ni autorización para expresarse”, asegura Sagrario en la Pastoral.

Además, recuerdan que no todas las personas viven una pérdida de la misma manera ni necesitan el mismo tiempo para afrontarla. Incluso dentro de una familia, los ritmos y las formas de expresar el dolor pueden ser muy diferentes. Por eso, defienden la importancia de contar con espacios de escucha fuera del entorno familiar, especialmente cuando el proceso se complica o la persona necesita un acompañamiento diferente al que pueden ofrecer sus seres queridos.

En definitiva, su labor consiste en hacer algo tan sencillo como escuchar, algo que contrasta radicalmente con la tendencia actual, de evitar el tema para no herir sensibilidades. Sagrario lo explica a la perfección: “No permitir hablar de la muerte, de la enfermedad o del dolor incrementa muchísimo el sufrimiento”, un sufrimiento con el que “es tan incómodo convivir que lo anestesiamos con pastillas”, asegura.

Formación para aprender a acompañar

La puesta en marcha de Elisamá supone un nuevo paso en un recorrido que sus integrantes comenzaron hace once años. Durante este tiempo han participado en las jornadas anuales sobre duelo organizadas por la Fundación San Camilo y en diferentes actividades formativas sobre intervención en pérdidas y pastoral de la salud.

En ese camino han contado con el apoyo de especialistas como Valentín Rodil Gavala, responsable de la Unidad Móvil de Intervención en Duelo de los religiosos camilos, y el sacerdote italiano Arnaldo Pangrazzi, referente internacional en humanización de la salud y acompañamiento a personas que sufren.

El proyecto también pretende extender esa cultura del acompañamiento a otras comunidades. Sus responsables consideran que sería beneficioso que todos los municipios contasen con personas preparadas para prestar este servicio y que las parroquias pudiesen mantener el contacto con las familias más allá de los funerales, precisamente cuando más lo necesitan.