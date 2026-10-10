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Marta Castro enseña los primeros detalles habitación de su hija, en plena lucha por las obras

Marta Castro enseña los primeros detalles habitación de su hija, en plena lucha por las obras
Marta Castro, exconcursante de 'GH VIP'. INSTAGRAM
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Marta Castro y Rodri Fuertes están viviendo una auténtica pesadilla con la reforma de su casa en Madrid. La obra, que en principio tendría que haber acabado en agosto, todavía no ha acabado y el exconcursante de ‘GH’ y la exconcursante de ‘GH VIP’ no han podido instalarse todavía al 100%. No obstante, Marta ha querido enseñar los primeros detalles de la habitación de su hija Covadonga. 

La pareja junto a sus pequeños, Cova y Hugo, abandonaron su hogar durante el verano para la gran transformación de su casa. En ese momento, la familia no podía estar más ilusionada con la reforma, pues al volver en septiembre, el hogar de sus sueños estaría lista. Sin embargo, han tenido muchos problemas y retrasos y todavía no han podido instalarse ni decorarla a su gusto.

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Poco a poco, la pareja ha comenzado a dar su toque personal a las habitaciones que ya están terminadas, entre ellas, la de su niña Covadonga. Marta ha publicado hoy un vídeo en sus ‘stories’ mientras le daba el biberón a la bebé enseñando algunos detalles. “Mirad que bonito es el papel de la habitación de Cova”, le ha dicho a sus seguidores mientras lo enfoca. 

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La pared del cuarto de Covadonga
La pared del cuarto de Covadonga. telecinco.es

El papel pintado escogido es de color rosa palo y tiene delicados dibujos de flores, también rosada, y otro motivos florales en color gris. Es tierno, femenino y delicado, perfecto para la habitación de una bebé. “El color de la pared no se nota pero es como rosita”, ha continuado explicando sobre el otro lado del cuarto. 

Otro de los detalles que se puede observar en el video es una escalera de madera decorativa con un pequeño globo terráqueo colgado. Un elemento que aporta muy originalidad a la habitación. La exmujer de Fonsi Nieto está convencida de que el resultado será espectacular: “Es precioso, nos va a quedar una habitación ideal”. Otra parte que ha enseñado la influencer es el papel pintado de la pared del baños de los niños.

El papel de la pared del baño
El papel de la pared del baño. telecinco.es

Para esta ocasión eligieron un papel de fondo blanco con una especie de coral azul marino estampado. En el corto video que publicó, se puede observar también que la pared de la bañera tiene unos bonitos azulejos blancos amarmolados, a juegos con los del bajo de la bañera. Lo único que desea ahora la creadora de contenido y su novio es que los obreros terminen de una vez la obra para que puedan terminar de acomodar la vivienda y sentirse por fin cómodos en su hogar.

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