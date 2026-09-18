Celia Molina 18 SEP 2026 - 10:32h.

El jugador del real Madrid y la popular influencer brasileña han mostrado sus anillos de compromiso a través de las redes sociales

Muere el guardaespaldas de Virginia Fonseca, novia de Vinicius, junto a su mujer: "Cuidaremos con cariño de vuestra hija"

Compartir







Tras su despampanante aparición en el circuito de Fórmula 1 de Madrid, al que acudieron felices y agarrados de la mano, Vinícius Jr. y la influencer brasileña Virginia Fonseca, han anunciado que se casan. Ella ha sido la encargada de dar la noticia en sus redes sociales, con un storie en el que ambos muestran con alegría sus anillos de compromiso plateados y una frase que no deja lugar a dudas: "Tras un año de relación, por fin veo la alianza".

Efectivamente, Vinícius y esta millonaria empresaria, que se divorció del padre de sus tres hijos pequeños en mayo de 2025, apenas llevan un año de relación confirmada. Los rumores sobre su posible romance comenzaron a surgir poco tiempo después de la separación de Virginia, en verano de 2025, pero no fue hasta octubre de ese mismo año cuando su relación se oficializó.

Las muestras de cariño entre ellos no tardaron en llegar: Fonseca empezó a asistir a los partidos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Vinícius empezó a dedicarle goles e incluso hicieron escapadas románticas muy compartidas en redes. Pero tampoco tardó en llegar la primera crisis, con la aparición de algunos rumores sobre una posible infidelidad por parte del jugador del Real Madrid.

"Tras un año de relación, veo la alianza"

En mayo de 2026, la influencer emitió un tajante comunicado en el que anunciaba su ruptura, tras no encontrarle ya "sentido a su relación": "A lo largo de mi vida, aprendí a nunca negociar aquello que, para mí, es innegociable. Entonces, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para terminar con cariño antes que permanecer por permanecer. Hoy elegimos respetar el camino del otro. Deseo mucho la felicidad y el éxito de Vinícius", dijo a sus 56,5 millones de seguidores en Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El anillo, tras la trágica muerte de su guardaespaldas

Nadie esperaba, por tanto, que fueran a reaparecer como pareja en la Fórmula 1 de Madrid, donde Virginia presumió de sus espectaculares abdominales. Mucho menos, sus fans imaginaban que iban a anunciar su compromiso de boda pocos días después y en medio de lo afectada que estaba Fonseca por la trágica muerte de su guardaespaldas, que ella misma comunicó en sus redes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La creadora de contenido contaba desde hace años con los servicios de un guardaespaldas, Rogério Camilo Ramos, quien, desgraciadamente, murió el pasado domingo, junto a su esposa, Paulla Regina Rodarte, en un accidente de moto en Brasil. El siniestro ocurrió en la carretera BR-060, a la altura de Guapó, en la Región Metropolitana de Goiânia, en el estado brasileño de Goiás. Según la información facilitada por la Rota Verde Goiás, el accidente se produjo en torno al kilómetro 201, en sentido sur, cuando el vehículo, en el que el guardaespaldas circulaba con su mujer, se salió de la carretera y se estampó contra un árbol.

"Gente, hace un rato recibí la noticia sobre Camilo (nuestro guardia de seguridad personal) y su esposa; no había publicado nada antes porque esperábamos a que todos los familiares se enteraran, pero desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto", expresó la influencer, si bien, como hemos podido comprobar, su vida ha continuado con normalidad.