La periodista se ha abierto en canal sobre lo que supuso en su vida cubrir aquel campeonato de 2010 y cómo lo gestionó

Sara Carbonero habla de su reencuentro con Shakira en Madrid tras coincidir hace años "compartiendo Mundiales y alguna que otra conversación"

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16 años después, Sara Carbonero se ha sincerado sobre una de las experiencias más difíciles de su trayectoria profesional. En el verano de 2010, mientras cubría el Mundial de Sudáfrica para Telecinco, la periodista se convirtió en protagonista por su relación con Iker Casillas, entonces capitán de la selección española.

Su presencia a pie de campo llegó a señalarse como una posible distracción para el guardameta, una situación de la que ahora ha querido pronunciarse.

"No lo digo mucho, porque no he sido muy consciente, pero claro que he vivido un machismo desmedido. Lo que yo viví en el Mundial de Sudáfrica no se lo deseo a nadie", ha confesado a 'El País'.

Un Mundial que cambió su vida para siempre

El origen de aquella exposición estuvo en la relación sentimental que mantenía con Casillas, sobre todo después de que España perdiera su primer partido del campeonato frente a Suiza y desde algunos sectores se achacara la presencia de Carbonero junto a la portería defendida por su pareja como el motivo de ese 0-1.

"La portada de 'The Times' daba a entender que yo, con mi plumas, a menos dos graditos, desde una esquina, sentada haciendo mi trabajo, podía desestabilizar a un hombre…", ha relatado al citado medio.

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Carbonero ha querido señalar, además, la contradicción que encerraba aquella acusación. "Era machismo, pero también te digo que le dejaba a él fatal: un profesional como la copa de un pino se deja meter un gol porque está ahí su pareja", ha reflexionado.

"Yo creo que eso ahora mismo sería imposible", ha añadido, convencida de que en actualidad sería mucho más difícil que una situación semejante se produjera en los mismos términos.

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Más allá de la repercusión internacional que tuvo aquello, Carbonero ha rememorado cómo se sintió durante aquellos días. Y es que la polémica no se limitó a la prensa extranjera. También en España se organizaron debates sobre si debía continuar cubriendo el campeonato como periodista deportiva.

"He pensado mucho en que en aquel momento salieron solo dos personas a defenderme, nada más", ha revelado, sobre la escasez de apoyos que recibió entonces.

Su experiencia en Sudáfrica también ha llevado a la presentadora a reflexionar sobre la evolución del periodismo deportivo y la presencia de las mujeres en la profesión.

"Cuando yo empecé había muy poquitas chicas. Ahora tú vas a una rueda de prensa de fútbol y a lo mejor hay 15 mujeres. Pero es verdad que no hay que bajar la guardia"ha señalado, al comparar sus primeros años de carrera con el panorama actual.

El campeonato de Sudáfrica de 2010 fue un punto de inflexión en la trayectoria de Sara Carbonero. Hasta entonces, había desarrollado su carrera en el periodismo deportivo y trabajado en distintos medios, pero su presencia en el Mundial, unida a la relación sentimental con el capitán de la selección, multiplicó de forma repentina su popularidad.

El beso que Casillas le dio en directo durante una entrevista tras la victoria de España en la final frente a Países Bajos se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquel torneo.

Sin embargo, para la periodista, el aumento de la fama tuvo una cara mucho menos amable. Las críticas, la atención sobre su vida privada y el cuestionamiento de su profesionalidad.

Años después, Carbonero ha explicado que aquella exposición cambió su manera de relacionarse con el mundo. "No sabíamos que eso iba a ser lo que marcaría en parte también mi relación con los medios y mi cambio de vida", ha zanjado.