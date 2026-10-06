Celia Molina Madrid, 06 OCT 2026 - 10:40h.

Los hijos de Sara Carbonero han dicho que su madre "farmeó mucha aura" al caminar junto a Shakira en su concierto de Madrid

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El paseo de las lobas, en el que Shakira camina al escenario junto a otras mujeres que, como ella, se cayeron y supieron levantarse, se ha convertido ya en toda una institución. El pasado viernes 2 de octubre, personajes como Almudena Cid, Karla Sofía Gascón o Henar Álvarez acompañaron a la cantante en su entrada a Macondo, en un ejemplo de sororidad y feminismo, sello principal de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Un día después, el sábado, fueron otras mujeres, como Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Ana Peleteiro, Juana Acosta o Paz Vega, todas ellas marcadas por una herida (ya sea proveniente de una enfermedad, un divorcio o un aborto) quienes caminaron junto a la colombiana, enfundadas en esos trajes galácticos con los que Shakira comienza cada uno de sus shows.

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Tras la resaca emocional del concierto, en el que sonaron temas tan míticos como 'Estoy aquí', 'Suerte' y 'Ojos así', Carbonero le ha dedicado una carta a la artista, con la que ya coincidió en el primer Mundial de Fútbol que ganó España en el año 2010, bajo el talismán del Waka Waka.

"Admiro y adoro a Shakira por muchos motivos"

"Si me hubiesen dicho esto hace unos años, cuando compartimos estadios, gradas, Mundiales, Eurocopas y alguna que otra conversación que siempre se quedará para nosotras, nunca lo hubiese creído. Si me lo hubiesen contado cuando siendo adolescente me pasaba horas y horas encerrada en mi cuarto escuchando su disco 'Pies descalzos' tampoco", dice en su texto, como fan de la colombiana.

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"¿Hay algo mejor que mujeres que admiran a mujeres?"

"Admiro y adoro a Shakira por muchísimos motivos pero lo de este sábado fue insuperable. Es “el show”. Fue una suerte compartir semejante experiencia con el precioso ramillete de mujeres que estaban allí. Mujeres que también se han caído, como casi todas lo hemos hecho y han sido capaces de levantarse una y otra vez. Además son divertidas, guapas, simpáticas, valientes y disfrutonas", añade Sara sobre las otras lobas que formaron parte de la manada el pasado sábado 3 de octubre.

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"El sábado, en la ciudad de Macondo que Shakira ha recreado en Madrid se respiraba una energía y una emoción común, la de la sororidad ¿Hay algo mejor que mujeres que admiran a otras mujeres y les dicen cosas bonitas ? Hay personas que tienen talento. Otras tienen carácter. Y luego están las que, cuando la vida aprieta, descubren una fuerza que ni siquiera sabían que tenían. Shakira ha hecho de todo eso una manera de caminar. Y nosotras pues intentamos seguirle el paso a la loba entre las lobas, y no pude tener mejores compañeras de manada", concluye la presentadora.

Tras superar un cáncer de ovarios, un divorcio posterior y enfrentar la reciente muerte de su madre, Sara comprendió en el concierto que el lema “las mujeres ya no lloran” tiene una segunda parte "que no nos habían contado": "Las mujeres también bailan juntas. Y vaya si bailamos. Qué suerte compartir la noche con vosotras, sois unas reinas", dijo también sobre el resto de las invitadas, entre las que destacó la presencia de Paz Vega, envuelta todavía en la polémica de su separación.