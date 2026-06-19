Patricia Martínez 19 JUN 2026 - 15:43h.

La artista presentó su nuevo single y recordó sus grandes éxitos con un delirante show propio de la "reina del Camp"

Arranca “O Son do Camiño”: más de 1.300 efectivos de seguridad desplegados en un festival que espera a 125.000 personas

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Santiago de CompostelaSantiago de Compostela estaba anotada como la primera cita de Katy Perry en su gira por España y la artista californiana encandiló con el estreno de su nuevo show al público que abarrotaba el recinto del Monte de O Gozo en la primera jornada del festival O Son do Camiño.

Una cuidada escenografía, llena de objetos gigantes en el escenario como un tablet o una enorme botella, y ocho bailarines acompañaron a la artista, bautizada como la “reina del Camp” y que en Compostela fue una vez más, reina del exceso, dejando claro que aunque con nuevo espectáculo mantiene su identidad delirante y excesiva.

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Perry se atrevió a saludar en castellano con un “Hola, ¿como estáis?”, y pasó gran parte de su concierto hablando e interactuando con el público. También contó que había visitado la catedral y hasta había pedido un deseo al Apóstol, antes del concierto.

La artista no solo estuvo en la Catedral, si no que acompañada de su equipo de seguridad, paseó por las calles de la zona vieja compostelana, compró algunos recuerdos y se tomó algo y se hizo algunas fotos con fans en una terraza de la plaza de la Quintana.

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Horas más tarde, con el auditorio convertido en un auténtico “parque de atracciones”, como lo definieron algunos de los asistentes, protagonizó un show lleno de momentos épicos: “No sabías a donde mirar, había de todo”, cuentan quienes disfrutaron del estreno de la nueva gira de la norteamericana.

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En su recorrido por sus éxitos no faltaron tampoco los momentos más íntimos, acompañada solo de una guitarra, el recuerdo a su pareja Jason Trudeau, una llamada de su hija pidiéndole la cena, y el guiño galaico, ondeando la bandera gallega, además de la española, que clavó en su peculiar conquista de la luna, con sus bailarines reconvertidos en astronautas. Hubo gimnastas, cambios de vestuario y hasta el estreno de su nuevo single, Watch It Burn, de regalo para el público gallego.

En la recta final, llegaron otros momentos más icónicos, cuando se metió dentro de una botella gigante, con la que se paseó rodando sobre las cabezas de los más de 40.000 asistentes. “Era como un parque de atracciones”, comentan hoy en las redes sociales algunos de los miles de fans que aplaudieron anoche en el Monte do Gozo.

Para el final se quedaron dos de sus himnos, “Roar” y “Firework”, donde el protagonista fue un gigantesco tubo de crema con el que roció al público, absolutamente entregado ya a su delirante espectáculo.

Con el show de la artista norteamericana arrancaba la primera jornada del festival, donde este jueves también brillaron Leire Martínez o Dani Martín. Este viernes, con las entradas agotadas para esta jornada ya agotadas, los protagonistas serán Linkin Park.

El festival que se celebra en el Monte do Gozo, con los abonos y las entradas para el viernes ya agotadas, es ya una cita consolidada como el mayor festival del norte de España y uno de los eventos musicales de referencia del país.