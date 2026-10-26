Álex Guita se ríe de Alba Rodríguez al descubrir que le han sido infiel y ella saca a la luz sus mensajes

Natalia Sette 26 OCT 2026 - 12:58h.

Álex Guita se ríe de Alba Rodríguez al descubrir que le han sido infiel y ella le responde tajante enseñando los mensajes que él le mandó

Alba Rodríguez comparte su diagnóstico tras su paso por el hospital por fuertes dolores

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Alba Rodríguez se encuentra viviendo de nuevo una montaña rusa de emociones. Tras su sonado y doloroso paso por 'La Isla de las Tentaciones', marcado por su mediática ruptura con Gerard Arias, la influencer había decidido tomarse un tiempo para ella misma , alejada de polémicas. Ahora, ha saltado al ojo mediático tras su cruce de mensajes con Álex Guita por reírse de ella al descubrir que le habían sido infiel.

Alejada de los escándalos sentimentales que caracterizaron su etapa televisiva y su efímero romance posterior con el modelo Fran Zafra , Alba se centró en sanar su salud mental, la cual reconoció que había quedado muy tocada tras la experiencia en la isla, llegando a admitir sufrir ansiedad. Parecía que con este necesario periodo de soltería, la calma había llegado a su vida y, de hecho, había empezado a recuperar la ilusión por el amor.

Sin embargo, esta etapa de paz se ha roto de la peor manera. Según ha desvelado el popular influencer de salseo Javi Hoyos en su perfil, Alba mantenía una historia de amor discreta desde hace cuatro o cinco meses con un chico que residía en Dubái. Una ilusión que se ha desvanecido al descubrir que este joven le ha sido infiel con otra mujer.

El drama no acaba con la infidelidad. La chica con la que le fue infiel, lejos de mantenerse en un segundo plano, ha comenzado a publicar 'stories' desde su cuenta secundaria riéndose abiertamente de la situación y de ser ella la "amante" que le puso los cuernos a Alba Rodríguez. Esta persona ha subido una captura de pantalla que muestra cómo Alba la tiene bloqueada, acompañándola del provocador mensaje.

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“Tengo ‘beef’ con la del coñ* en tu nuca de la isla”, escribió en clara referencia a la famosa frase de Alba en su edición de 'LIDLT'. Al parecer, Alba bloqueó a la chica en cuanto se enteró de todo el engaño.

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En el mismo ‘reel’ donde Javi Hoyos informaba de todo este escándalo, otro rostro conocido del entorno de Mediaset ha querido intervenir, pero no para mostrar apoyo. Álex Guita comentó en la publicación con cuatro emojis de risa: "😂😂😂😂", mofándose de la mala suerte de Alba. Una reacción que la modelo no ha dejado pasar por alto, respondiéndole de una forma que ha dejado a sus seguidores en shock.

"Mucho te ríes tú de la gente pero puedo reírme yo más de cómo un día me hablaste para intentar algo (no sé el qué) y yo pasé de ti…", ha comenzado respondiendo la influencer. Lejos de quedarse en una simple declaración, Alba ha publicado una captura de pantalla de la conversación privada que mantuvo con Álex Guita.

En ella se ve cómo él inicia la charla comentando una foto de ella con un croissant: "¿Eso tiene pintaza, ¿apruebas el café o solo has ido por el croissant?". Tras la respuesta de Alba, la conversación sigue con tono coqueto por parte de él, hasta que ella la zanja con frialdad y un "bueno que vaya bien. Un saludo".

Con este movimiento, Alba Rodríguez ha querido desenmascarar a Álex Guita y su intento de burla pública. "Al final las personas como tú que se ríen de las desgracias de los demás, demuestra qué clase de 'hombre' eres", ha concluido. Sus seguidores han aplaudido su reacción y han alabado su forma de “humillarlo” después de que este intentara dejarla en ridículo.