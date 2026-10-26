Celia Molina 26 OCT 2026 - 13:17h.

Los creadores de contenido se han despedido en las redes del streamer Komanche, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Monterrey

Muere a los 30 años Komanche, uno de los streamers más famosos del mundo que no pudo participar en La Velada del Año

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Las redes sociales se encuentran de luto tras la prematura muerte, a los 30 años, del streamer salvadoreño Komanche. Según la prensa local de México, su cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio de Monterrey, donde residía, si bien todavía no se ha hecho pública la causa exacta de su fallecimiento.

En Instagram, ha sido su representante, Byron Reyes quien, lleno de dolor por la pérdida de quien el consideraba un "hijo y un amigo", ha comunicado su deceso, al tiempo que llama la atención sobre el bullying que prolifera en la red:

"En internet, todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro. Espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar y ahora me pongo a pensar Komanche, que recibió tanto hate desde hace años, así que, por favor, seamos más consientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos", ha declarado Byron.

"Descansa en paz, hermano"

Después, muchos de sus amigos, entre los que se encuentran los españoles o Ibai Llanos, han expresado sus condolencias a través de sus cuentas. Cabe recordar que, a principios de 2026, Komanche reveló antes de tiempo su participación en la Velada del Año 6, cosa que iba diametralmente en contra de las bases del concurso de boxeo que lidera Ibai y por lo que fue expulsado del mismo.

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"Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho", ha escrito el youtuber español en las redes, sin revelar tampoco cuál ha sido el motivo del trágico fallecimiento de Komanche.

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"Hace cuatro días estuvimos hablando"

Por su parte, AuronPlay le ha dedicado al mexicano un emotivo texto, en el que le da las gracias por los momentos en los que estuvo a su lado: "Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mí, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho", ha escrito en su Instagram.

"Este verano, después de la Velada, en lugar de volver a tu casa en México, sin yo pedírtelo cambiaste los vuelos para quedarte unos días conmigo en mi casa porque notaste que yo no estaba bien, me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar. Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así. Ojalá pudiera volver a uno de esos días, darte un abrazo y decirte lo mucho que te quiero", continúa.

"Hace nada estabas en mi jardín contándome lo emocionado que estabas con GTA VI, y cada vez que vuelva a sentarme en ese jardín con una copa, sé que me voy a acordar de ti. De aquella noche, de nuestras risas y de lo feliz que me hace haber compartido un pedacito de mi vida contigo", ha concluido AuronPlay.