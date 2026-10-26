Jordi Wild nació en Manresa en 1984 y comenzó en el mundo de la creación de contenido en el año 2013

El ‘streamer’ ha conseguido que Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau acepten su invitación a su programa

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmaba hace unos días que acepta la propuesta del 'youtuber' Jordi Wild, para ser entrevistado en su podcast 'The Wild Project' con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Gracias por la invitación. Ahí estaré", aceptaba a través de su canal de 'X' en el último día del plazo que dio el 'youtuber' a los candidatos para aceptar su invitación.

El éxito del 'youtuber': todos los candidatos aceptan la propuesta

El 'sí' del jefe del Ejecutivo llegaba después de que la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, confirmase que también asistiría a la invitación del youtuber.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, también aceptaron la propuesta que lanzó Jordi Wild a principios de octubre planteada como "una semana especial de elecciones".

Cómo serán las entrevistas

Tras la aceptación de todos los candidatos que recibieron la propuesta, el propio 'youtuber' adelantaba cómo se desarrollará cada vídeo: "Al lío, que me toca preparar todo bien. Mil gracias a Pedro Sánchez por atreverse al final en un formato que no le va a ser fácil, y que se une a los otros tres valientes candidatos: Feijóo, Abascal y Colau", comenzaba explicando tras el 'sí' de presidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Como ya dije, mi idea es publicarlas todas el día 13 de Noviembre, primer día de campaña. Las charlas serán mucho más cortas que mi formato habitual: 60-90 minutos, por lo que NO podré abarcar todos los temas que existan, ya os aviso, tendré que concentrar bien y quedarán cosas fuera. El estilo será incisivo, más de lo habitual en mí, iré a temas delicados y jodidos para ellos y repreguntaré siempre que sea necesario, pero con total respeto y cordialidad. 2 periodistas verificadores estarán en plató por si es necesaria su consulta, tanto si algún candidato me la quiere colar, como si yo meto la pata. No están a mi favor, sino a favor de lo veraz. Descarto el gran debate a cuatro, y me centraré en hacer otro 1vs1 muy potente, con perfiles top. Ya os iré dando información por si puedo cerrarlo", zanjaba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Quién es Jordi Wild

Wild nació en Manresa en 1984 y comenzó en el mundo de la creación de contenido en el año 2013, cuando abrió su canal de 'Youtube'. En su página web, se define como "youtuber, podcaster y actor español". Es conocido por ser uno de los creadores de contenido con más seguidores del panorama actual gracias a su canal 'El Rincón de Giorgio', donde suma millones de suscriptores, y su podcast, 'The Wild Project'.

En el podcast el 'youtuber' aborda todo tipo de temas de actualidad, en un programa de entrevistas y tertulias donde los invitados pueden pasarse varias horas hablando, con una duración muy prolongada. El mismo Wild advertía ahora que su formato de entrevistas electorales tendrá una duración mucho más breve que sus contenidos habituales.