Jon Echeverría, estudiante de Derecho y Economía, ha sido la persona que por la que ha apostado el PP en su lista de Guipúzcoa

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GuipúzcoaDesde que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral al 29 de noviembre, la política española se ha revolucionado por completo. Los principales líderes políticos se encuentran en precampaña y ya han puesto en marcha sus estrategias con apariciones públicas, propaganda a través de las redes sociales y, poco a poco, se van conociendo los nombres escogidos en las listas de los partidos.

Uno de los giros más sorprendentes que se ha hecho saber esta semana ha sido el nombramiento como número dos y número tres por la lista de Madrid del PP de Cayetana Álvarez de Toledo y de Borja Sémper, respectivamente. Con un estilo completamente alejado entre ellos, Alberto Núñez Feijóo ha escogido quiénes serán sus manos derechas los próximos años en el Congreso de los Diputados. La elección de Cayetana Álvarez de Toledo y de Borja Sémper no han sido las únicas que han llamado la atención y es que la persona que ha escogido Feijóo como número uno del PP en Guipúzcoa ha sorprendido entre analistas políticos y entre varios creadores de contenido.

La trayectoria política de este joven de solo 22 años

Jon Echeverría, estudiante de Derecho y Economía, ha sido la persona que por la que ha apostado el PP en su lista de Guipúzcoa. A sus 22 años, este 'influencer' se ha hecho conocido por sus intervenciones en televisión y su actividad en redes sociales. Ahora, el Partido Popular apuesta por él para intentar conseguir un escaño en el Congreso.

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Jon Echeverría es un joven donostiarra de 22 años que se ha convertido en uno de los rostros jóvenes más visibles del Partido Popular. Su presencia en redes sociales y sus intervenciones en programas de debate político le han dado notoriedad, hasta el punto de que la formación y el propio Feijóo han decidido confiar en él para encabezar su candidatura por Guipúzcoa en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Nacido en San Sebastián en 2004, Echeverría comenzó su trayectoria política con 17 años, cuando se incorporó a las juventudes del PP. Desde entonces, ha estado vinculado a Nuevas Generaciones, la organización juvenil del partido. Actualmente, compagina su actividad política con sus estudios de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid.

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La estrategia que intenta conseguir el PP con Jon Echeverría

Su popularidad ha crecido gracias a sus apariciones en programas televisivos y tertulias políticas donde participa. Además, a través de las redes sociales también comparte sus opiniones sobre la actualidad y defiende las ideas del PP y de la derecha.

Hace tres años, en 2023, cuando tenía tan solo 18 años, se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Zumarraga. En aquellas elecciones, la formación obtuvo 73 votos, el 1,58 % del total, por lo que no consiguió representación en el Ayuntamiento.

Ahora, tres años después de esta aventura política, Jon Echeverría pretende llegar al Congreso de los Diputados al ser el número uno de la lista en Guipúzcoa. Con esta elección, el PP de Feijóo busca recuperar un escaño por Guipúzcoa, una circunscripción en la que no consigue representación en el Congreso de los Diputados desde 2011.