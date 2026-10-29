Lorena Romera 29 OCT 2026 - 14:28h.

La mujer de Víctor Janeiro asegura estar conmocionada tras vivir "de cerca" el accidente ferroviario

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo | El Gobierno actualiza a 69 los fallecidos

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Un día después del choque de un tren de Renfe contra un Iryo en el que han muerto 69 personas, la jueza ha prohibido el acceso a la zona del accidente para "preservar las evidencias, pruebas e indicios". Por su parte, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Gobierno está "volcado para esclarecer esta tragedia humana", tras finalizar la reunión en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en la que han participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Transportes, Óscar Puente.

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Las primeras hipótesis apuntan a un error humano tras la caída del sistema de seguridad LZB. El siniestro se produjo después de que un responsable de Adif autorizase al AVE a continuar la marcha a pesar de que el Iryo se encontraba parado en la vía y ya lo había informado a las autoridades ferroviarias, colisionando a una velocidad de 200 kilómetros por hora.

El angustioso testimonio de Beatriz Trapote

Entre las personas que vivieron de cerca la tragedia se encuentra Beatriz Trapote. La periodista y mujer de Víctor Janeiro ha querido compartir en sus redes sociales el angustioso momento en el que se enteró de lo sucedido mientras viajaba en el servicio ferroviario anterior al tren siniestrado.

"Familia ¡estoy bien. Justo había cogido el AVE anterior al accidente. Estoy en shock", ha explicado a sus seguidores junto a un story que comparte desde el vagón en el que viajaba, cuando se enteró de la tragedia, entre lágrimas y con el rostro compungido.

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La pareja del concursante de 'Supervivientes All Stars' ha relatado la tensión vivida mientras realizaba el trayecto en dirección a Jerez: "Estoy completamente destrozada. Yo estaba durmiendo con mi mantita y mi almohada cuando, de repente, he escuchado detrás a una chica hablando de un accidente y a gente revolucionada dentro del vagón".

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Al percatarse del revuelo, la periodista comprobó su teléfono móvil, que ardía con llamadas e interacciones de preocupación: "Los primeros que me han llamado han sido mis padres, preguntándome si estaba bien, y no entendía nada. Cuando me he metido a mirar la noticia... Han pasado menos de 10 meses desde el trágico accidente de Adamuz. Es que no tengo palabras".

La comunicadora reconoce que ha llegado a su destino con "muchas ganas de llorar, impotencia y tristeza", pensando especialmente en su familia y en sus hijos. Agradecida por las muestras de cariño recibidas de sus allegados y seguidores, Trapote ha confesado la conmoción que ha supuesto vivir el suceso tan de cerca.

"Quiero intentar resetear porque he vivido momentos muy duros en ese vagón, pensando que nos podía haber pasado a nosotros... Estoy sin energía, sin fuerza, con una tristeza enorme pensando en todas esas familias que emprendían su viaje un miércoles por sus trabajos o con sus hijos", se ha desahogado públlicamente.