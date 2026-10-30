La nueva investigación contra el hermano del rey Carlos III se centra en la finca escocesa en la que la familia Windsor suele pasar parte de sus vacaciones de verano y donde la reina Isabel II falleció

El expríncipe Andrés, un año sin títulos reales por el caso Epstein: de su vida actual a las novedades sobre la investigación policial

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El escándalo que rodea al expríncipe Andrés sigue 'in crescendo'. Cuando se cumple exactamente un año desde que el rey Carlos III anunció su decisión de retirarle los títulos reales a su hermano, una nueva noticia vuelve a situar al antiguo duque de York en el centro de la polémica.

La Policía de Escocia ha confirmado que mantiene abiertas unas investigaciones preliminares relacionadas con sus visitas junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell al castillo de Balmoral, una de las residencias más emblemáticas de la familia real británica y propiedad privada del monarca.

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Se trata de un nuevo frente que vuelve a evidenciar la estrecha relación que Andrés mantuvo durante años con el financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019.

Una nueva investigación en su contra

La noticia se ha conocido este viernes, 30 de octubre, una fecha significativa para la familia real británica, ya que coincide con el primer aniversario del anuncio con el que Carlos III comunicó que su hermano dejaría de utilizar sus títulos y honores.

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En esta ocasión, las pesquisas se centran en lo sucedido en Balmoral, la finca escocesa en la que la familia Windsor suele pasar parte de sus vacaciones de verano y donde la reina Isabel II falleció en septiembre de 2022.

En declaraciones recogidas por medios británicos como 'The Guardian y 'The Independent', un portavoz policial ha explicado que se han recibido informaciones y que existen investigaciones activas, aunque ha insistido en que se encuentran todavía en una fase muy inicial.

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"Hemos recibido información y las investigaciones activas están en curso, pero se encuentran en una fase muy temprana", ha señalado la policía. El portavoz también ha querido dejar claro que las pesquisas se desarrollarán siguiendo las pruebas disponibles y teniendo en cuenta las necesidades de las víctimas supervivientes.

Asimismo, ha evitado ofrecer más detalles sobre el contenido concreto de las actuaciones, argumentando que no sería apropiado pronunciarse sobre una investigación en marcha.

Por el momento, las autoridades no han detallado qué posibles delitos están examinando, pero según tabloides como 'Scottish Daily Express', todo apunta a que las pesquisas estarían relacionadas con las denuncias sobre el posible traslado de mujeres a la finca escocesa con fines sexuales durante las visitas del entorno de Epstein.

Las visitas de Epstein y Ghislaine Maxwell a la residencia de Isabel II

El nombre de Balmoral no es nuevo en las informaciones que han ido saliendo a la luz sobre la relación entre Andrés y Jeffrey Epstein. Según las informaciones publicadas a partir de documentos y fotografías relacionados con el caso, el entonces príncipe habría invitado al financiero y a su estrecha colaboradora, Ghislaine Maxwell, a visitar distintas propiedades vinculadas a la familia real británica.

Uno de esos episodios se remonta a 1999, cuando Epstein y Maxwell viajaron a Balmoral. La invitación habría partido del propio Andrés, que por entonces mantenía una relación de amistad con el financiero y disfrutaba de una posición privilegiada dentro de la familia real.

Entre las imágenes que se han filtrado se encuentra una fotografía sin fecha en la que aparecen Epstein y Maxwell posando juntos frente a una cabaña de madera situada en los terrenos de la finca, conocida como Glen Beg. La imagen, que forma parte del material desclasificado de la investigación estadounidense sobre Epstein, se ha convertido de nuevo en noticia tras conocerse las nuevas actuaciones de la policía escocesa.

También se han difundido fotografías que parecen mostrar al entonces príncipe Andrés y a Epstein de caza en la propiedad, manifestando el vínculo que ambos tenían y las ocasiones en las que el financiero tuvo acceso a espacios privados de la monarquía británica.

La cuestión que ahora tratan de esclarecer las autoridades es si, durante aquellas visitas, pudieron producirse hechos delictivos relacionados con el entorno de Epstein y el posible traslado de mujeres a la finca.

Las otras investigaciones contra el expríncipe Andrés

Las nuevas pesquisas de la Policía de Escocia llegan, además, después de otros movimientos policiales relacionados con el caso Epstein en territorio británico.

El pasado mes de febrero, Andrés fue detenido por la Policía de Thames Valley bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, en relación con las informaciones que habría compartido con Epstein durante su etapa como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional. Tras ser interrogado, quedó en libertad mientras continuaba la investigación. Andrés niega haber cometido irregularidades.

Por otro lado, las autoridades de Thames Valley también han examinado las acusaciones de una mujer que asegura haber sido trasladada a Reino Unido por la red de Epstein para mantener relaciones sexuales con el antiguo príncipe. Este caso también sigue abierto.