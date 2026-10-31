Equipo Outdoor 31 OCT 2026 - 11:00h.

La nuera de Makoke Marina Romero comparte en Instagram su nueva serie: “Ideas de maquillaje fáciles para Halloween”

El importante consejo de Marina Romero, nuera de Makoke: "Empecé a notar manchas en la piel"

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Marina Romero, pareja de Javier Tudela, ha compartido en Instagram un reel con el tutorial de su original maquillaje de Halloween, con algodón e hilo. Con este contenido, la joven busca inspirar a sus seguidores mostrando paso a paso cómo recrear un look sencillo, ideal incluso para quienes tienen poca experiencia con el make-up.

El diseño propuesto por la nuera de Makoke comienza trazando con un delineador negro varias líneas que recorren el rostro y lo dividen en diferentes secciones. Primero dibuja una línea vertical que va desde el nacimiento de la frente hasta la punta de la nariz. A continuación, realiza una segunda línea curva en diagonal alrededor del ojo derecho.

El diseño sigue dibujando una línea negra en cada lateral de la cara conectando la comisura de los labios con la parte inferior de los pómulos, de esta forma la sevillana consigue simular el efecto de boca cosida. También añade un pequeño trazo en la parte superior del pómulo. Con una brocha se difumina ligeramente las líneas para dar a su piel un efecto manchado y hacer de su make-up más terrorífico.

El siguiente paso que muestra la influencer consiste en dibujar pequeños puntos sobre las líneas dibujadas y pintarlos de rojo dando ese efecto ensangrentado que aporta más realismo al look. Una vez difuminado ligeramente, se dibuja un triángulo en la frente a modo de guía. Sobre esta base la autora del disfraz aplica pegamento, pegando algodón tanto ahí como en la línea trazada anteriormente del pómulo superior.

Para continuar con la caracterización, coloca un hilo blanco sobre cada línea trazada en su cara. Los puntos rojos dibujados previamente simulan los orificios de entrada y salida del hilo para dar esa impresión de piel cosida.

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El maquillaje concluye con unos labios en rojo intenso que aportan contraste con la base clara del rostro. Para los ojos, se pinta un eyeliner negro alargado combinado con rímel para alargar sus pestañas, logrando un efecto de mirada de muñeca. Además, aplica purpurina plateada en la línea de agua, un detalle que combina con la sombra de ojos clara que utiliza aportando luminosidad a la mirada.

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Con este make-up, Marina Romero demuestra que no es necesario recurrir a elaboradas caracterizaciones para lograr un buen resultado. Gracias a la combinación de detalles que ha pensado, la creadora de contenido ha logrado un maquillaje terrorífico y original que sus seguidores que quieran algo sencillo pero sorprendente para este año pueden recrear.