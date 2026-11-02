El Plan de Vivienda financia obras de accesibilidad, seguridad y eficiencia energética en edificios.

La ayuda que se puede cobrar por una vivienda vacía si se destina a alquiler social o asequible

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El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 amplía las posibilidades de financiación para rehabilitar viviendas y edificios, tanto en ciudades como en zonas rurales. Las ayudas abarcan actuaciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética y pueden cubrir una parte importante de la inversión. El acceso, sin embargo, no se realiza mediante una única convocatoria estatal: son las comunidades autónomas y, en determinados programas, los ayuntamientos los que abren y gestionan los plazos.

Durante 2026 siguen existiendo convocatorias y procedimientos de rehabilitación en distintos territorios, algunos con tramitación durante buena parte del año o incluso de carácter permanente. Por ello, conviene comprobar la situación concreta en la sede electrónica de cada comunidad antes de iniciar una obra, ya que adelantar determinados trabajos puede impedir que después sean subvencionables.

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Qué obras puede financiar el Plan

Una de las líneas principales está destinada a la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas unifamiliares. Entre las actuaciones subvencionables se encuentran las mejoras de seguridad, accesibilidad y habitabilidad, además de intervenciones destinadas a reducir el consumo energético. También pueden entrar la retirada de amianto, las actuaciones contra el gas radón y las obras sobre fachadas, cubiertas o la envolvente térmica.

En materia de seguridad, la ayuda puede alcanzar hasta 8.000€ por vivienda, con un límite general del 40% del coste. Para las actuaciones de accesibilidad, la subvención puede cubrir hasta el 70% de la inversión y alcanzar 13.000€ por vivienda, con porcentajes y límites superiores cuando en el edificio residen personas mayores o con discapacidad.

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Las actuaciones destinadas a conseguir una accesibilidad universal pueden llegar hasta 22.000€ por vivienda. Además, cuando en una misma rehabilitación se combinan trabajos de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad, determinadas ayudas pueden alcanzar hasta el 80% del coste. En casos de vulnerabilidad económica, las comunidades autónomas pueden conceder un apoyo adicional que llegue al 100% de la parte correspondiente al propietario afectado.

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También se pueden financiar gastos que no forman parte directamente de la obra. El Plan permite incluir honorarios profesionales, proyectos, informes, certificados, trámites administrativos y determinados tributos, siempre que estén correctamente justificados. De esta forma, la ayuda puede cubrir parte del coste técnico necesario para preparar y ejecutar la rehabilitación.

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Los edificios deben cumplir varios requisitos

Con carácter general, los edificios y viviendas unifamiliares deberán haber sido terminados antes de 2006. Las comunidades autónomas pueden admitir inmuebles posteriores cuando existan circunstancias que lo justifiquen. También se exige disponer de un proyecto de las actuaciones o, cuando no sea obligatorio, de una memoria firmada por un técnico competente.

El programa presta especial atención a la eficiencia energética. Las intervenciones sobre la envolvente deben cumplir determinados requisitos del Código Técnico de la Edificación, aunque existen excepciones para edificios oficialmente protegidos cuando esas exigencias puedan alterar de forma inaceptable su carácter histórico o arquitectónico.

Las ayudas no se limitan a obras sobre el edificio completo. El Plan incluye una línea específica para rehabilitar el interior de viviendas en edificios colectivos. En accesibilidad puede cubrir hasta el 80% de la inversión, mientras que determinadas mejoras en la envolvente pueden recibir hasta el 40%, con un máximo de 7.500€ por vivienda.

Además, no solo los propietarios pueden beneficiarse. En algunas líneas, los arrendatarios o cesionarios pueden solicitar financiación cuando dispongan de un contrato vigente que les permita expresamente acometer las obras. La vivienda deberá cumplir las condiciones establecidas y, en determinados programas, constituir la residencia habitual del beneficiario.

Cómo acceder a la financiación durante 2026

La principal diferencia respecto a una ayuda estatal convencional es que el Plan funciona como un marco de financiación que después desarrollan las comunidades autónomas. Por ello, los plazos no coinciden en toda España. Un programa puede haber terminado en una comunidad mientras otro sigue admitiendo solicitudes o mantiene un procedimiento estable de rehabilitación.

En Navarra, por ejemplo, la rehabilitación protegida aplica en 2026 porcentajes actualizados y permite subvencionar el 50% del presupuesto de determinadas actuaciones sobre la envolvente térmica, dentro de los máximos establecidos. En otros territorios continúan también procedimientos de rehabilitación energética o actuaciones vinculadas a barrios y áreas concretas.

A estas líneas autonómicas se suman programas municipales. El nuevo Plan contempla precisamente la regeneración urbana y rural, de manera que las posibilidades de financiación pueden depender tanto de dónde se encuentre el edificio como del tipo de intervención que se pretenda realizar.

Por eso, antes de contratar una obra conviene revisar las ayudas disponibles y comprobar si es necesario presentar la solicitud antes de empezar. La financiación puede alcanzar varios miles de euros por vivienda y porcentajes elevados del presupuesto, pero cumplir los plazos y la documentación exigida es fundamental para no perder una ayuda que todavía puede solicitarse durante 2026.