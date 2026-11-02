Natalia Sette 02 NOV 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha enseñado el resultado del último tratamiento que se ha hecho para quitarse las ojeras

Julia Garrigós desvela sus trucos para convivir con la ansiedad

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Julia Garrigós continúa mostrando su lado más cercano en las redes sociales. Tras visibilizar recientemente su compleja operación de escoliosis y abrirse en canal para hablar sin filtros de su dura batalla contra la ansiedad , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a sincerarse con su comunidad para explicar el tratamiento que se ha hecho en las ojeras y enseñar el antes y después.

La novia de Luis Capa ha comenzado confesando que tiene un gran complejo con sus ojeras y que por ello se ha sometido a varios tratamientos a lo largo de los años. La influencer hecho memoria para recordar cuáles fueron sus inicios en este tipo de retoques. “Yo me hice mi primer tratamiento de ojeras allá por el 2020”, ha contado.

El resultado inicial fue muy positivo: “Salí súper contenta, me lo hicieron súper bien, este es mi primer antes y después”, ha recordado adjuntando la imagen donde se observa el gran cambio. En las instantáneas del antes se ve una ojera muy pigmentada e hinchada, en cambio, en las fotos del después las bolsas han desaparecido por completo y la zona está mucho más clara.

Sin embargo, el tiempo trajo consigo sus antiguas ojeras de nuevo. “Pasaron dos años y empecé a verme otra vez pigmentación y decidí volver a inyectarme. Fui a un médico estético diferente y no me gustó nada el resultado”, ha lamentado. La experiencia con este segundo especialista estuvo lejos de cumplir sus expectativas. “No solo es que no haya notado cambio, es que me fue a peor. Tenía la zona como blanquecina y el ácido me migró, me pusieron demasiado”, ha detallado.

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Julia tiene la piel muy finita y los especialistas deben tener cuidado con la cantidad de ácido que se le puede inyectar a Julia por su tipo de piel. La creadora de contenido ha explicado que a la pigmentación oscura de la zona se le suman también unas pronunciadas bolsas que siempre ha tenido. “Si de algo yo he tenido complejo ha sido de las ojeras, el doctor me ha explicado que con el paso de los años va a peor”, ha confesado con total naturalidad.

Tras el frustrado intento de quitarse ambas cosas, la alicantina se veía muy desfavorecida, con una acentuada pigmentación y unas grandes bolsas. Con la intención de volver a verse bien, la joven decidió ponerse en manos de un nuevo profesional para corregir su complejo. La creadora de contenido ha adjuntado de nuevo el antes y el después de este segundo tratamiento. En la foto del antes se aprecia de forma muy visible las marcadas bolsas bajo los ojos y las sombras oscuras.

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En contraste, la imagen del después muestra a la joven con un aspecto enormemente rejuvenecido, descansado y luminoso, donde la zona de la ojera aparece completamente lisa, desinflamada y sin rastro de las antiguas bolsas. “Flipé con el cambio, tengo que volver en unos días para ponerme un poco más de ácido, estoy súper contenta porque ya no tengo esas bolsas”, ha celebrado entusiasmada.