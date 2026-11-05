El PSOE de La Rioja pide la dimisión del alcalde de Azofra por intimidar a la portavoz socialista

El alcalde popular de Azofra, Aurelio Cantera, le preguntó a la portavoz socialista si quería que la mandara a casa "llorando como una Macarena"

El PP investiga la presunta "bofetada" de uno de sus concejales a Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria

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El PSOE de La Rioja ha exigido este jueves la dimisión del alcalde de Azofra, el popular Aurelio Cantera Montoya, por "un trato vejatorio e intimidante" a la portavoz municipal socialista, Carmen Cantera, durante la celebración de un pleno, en el que el primer edil le preguntó si quería que la mandara a casa "llorando como una Macarena".

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Pregunta por obras de un concejal del PP

El PSOE, en una nota, ha exigido la dimisión tras escuchar los audios emitidos por la Cadena SER de La Rioja, referidos a una pregunta de la portavoz socialista sobre unas obras que realiza de forma particular uno de los concejales del PP, formulada en los plenos de junio y de septiembre pasados.

Según estos audios, ha detallado la Cadena SER de La Rioja en su web, el alcalde de Azofra, municipio con unos 190 habitantes, indicó a Carmen Cantera: "Le has preguntado a un concejal y te he dicho que en su vida personal cada uno hace lo que quiere. Porque yo no te pregunto a ti nada personal porque si no te mando llorando para casa".

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"¿Quieres que lo haga? Porque si quieres lo hago y te mando como una Macarena. Mucho cuidado", añadió el alcalde en el pleno de junio.

El PSOE riojano ha incidido en que "los gritos y las malas maneras no caben en la vida pública y requieren de una respuesta democrática contundente".

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Ha añadido que en esos audios se comprueba que "el alcalde pierde los papeles y trata de un modo absolutamente inadecuado y fuera de lugar a Carmen Cantera, única y exclusivamente porque la portavoz socialista está cumpliendo con su obligación de controlar la acción del Gobierno municipal".

Ha precisado que si el alcalde no dimite por voluntad propia, el presidente del PP de La Rioja, Gonzalo Capellán, debería intervenir y obligar al resto de concejales a que retiren su apoyo a Cantera Montoya y buscar a otro edil que asuma esta responsabilidad.

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"Estas formas caciquiles e impropias de un alcalde o de cualquier servidor público tienen que desaparecer de nuestro día a día", ha subrayado el PSOE.

Fuentes del PSOE han indicado a EFE que, de momento, la portavoz socialista no prevé presentar una denuncia contra el alcalde.

Por su parte, en el PP de La Rioja han señalado a EFE que no hará declaraciones sobre estos hechos en Azofra, cuya Corporación municipal está formada por cuatro concejales del PP y uno del PSOE.