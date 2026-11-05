Lorena Romera 05 NOV 2026 - 12:13h.

El hijo de Isabel Pantoja da el pistoletazo de salida a un proyecto que le tiene muy ilusionado

Kiko Rivera responde a las críticas tras anunciar la canción más importante de su carrera

Compartir







Kiko Rivera ha puesto en marcha una iniciativa que le tiene especialmente ilusionado. Un proyecto que coincide también con el estreno de su nuevo canción, He vuelto a nacer, con la que celebra la vida tras el grave bache de salud que sufrió el pasado mes de julio al enfrentarse a su segundo ictus. Uno "más fuerte" que el primero y que le dejaba algunas secuelas físicas de las que se ha estado recuperando en estos meses.

A través de su perfil oficial de Instagram, el hijo de Isabel Pantoja ha anunciado por sorpresa el lanzamiento de 'La Cuadrilla', un espacio digital exclusivo y totalmente gratuito pensado de manera milimétrica para su comunidad más fiel de seguidores, a quienes ha invitado a sumarse a la que podría ser una de las aventuras más emocionantes de su carrera.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja cuenta cómo vivió el segundo ictus de su hermano Kiko Rivera

"Un sitio especial para los que amáis mi música"

A través sus stories, el DJ y cantante se ha dirigido directamente a sus fans. "He creado muchas cosas a lo largo de estos años, pero esta quiero que dure en el tiempo, que cuando pasen muchos años podáis decir yo estuve aquí desde el principio", ha expresado emocionado.

PUEDE INTERESARTE Kiko Rivera entrega a Fran las cabezas de toros del legado de Paquirri y posan junto a ellas

Este nuevo club de socios busca agrupar a todos aquellos que "comparten y aman" su música. El funcionamiento es sencillo y accesible: los que lo deseen, solo deben acceder a un enlace e introducir su correo electrónico para formar parte de la comunidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como obsequio inicial, cada miembro recibe un carnet de socio digital personalizado, dotado con su nombre y número de socio, una distinción que el artista confía en ampliar próximamente con nuevas ventajas exclusivas.

"Ojalá dentro de muchos años sigamos aquí compartiendo canciones y compartiendo música", ha señalado el que fuera concursante de 'Supervivientes' en este cariñoso mensaje de bienvenida para todos los que apoyan su trayectoria.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y el recibimiento por parte de su comunidad no podría haber sido mejor. Pocas horas después de poner en marcha este proyecto, Kiko Rivera ya contaba con más de un centenar de socios en su página web. "Ya veo a 137 personas formando parte de algo que llevaba tiempo queriendo crear. Me hace una ilusión que no os podéis imaginar", ha reconocido.

Además, este lanzamiento llega en un muy buen momento profesional para Kiko Rivera. Hoy mismo ve la luz su nuevo single, titulado de forma reveladora: He vuelto a nacer. Una canción que lanza como un himno de supervivencia y optimismo tras el duro golpe que supuso su segundo ictus. Un episodio especialmente grave -más fuerte que el primero que experimentó en el pasado- que le dejó algunas secuelas físicas de las que se ha ido reponiendo en los últimos meses.

Hoy, con ganas renovadas de seguir dedicándose a la música, este tema y la creación de 'La Cuadrilla' reafirman que el artista afronta una nueva etapa con más fuerza e ilusión que nunca.