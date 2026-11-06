Estela Grande anuncia que ha tomado una drástica decisión: "Va a cambiarme la vida"
La exconcursante de 'GH VIP' reconoce que ha estado "cansada y sin paciencia", pero que en unos días va a cambiar su vida
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Estela Grande está viviendo una etapa de cambios. Si de por sí la maternidad con sus mellizos, Liah y Luca, ya es todo un reto constante de organización, su vida recientemente dio un vuelco tras su mudanza a Sevilla a raíz del fichaje de Juan Iglesias por el Sevilla FC. Instalados ya en tierras andaluzas desde hace unos meses, la que fuera concursante de 'GH VIP' ha anunciado ahora que ha tomado una drástica decisión que supondrá un nuevo giro de guion. "Va a cambiarme de vida", ha explicado la influencer.
Lejos de perder el optimismo, la madrileña afronta como ha hecho siempre cada uno de estos desafíos con la mejor filosofía. Así lo ha demostrado al sincerarse con su comunidad sobre las dificultades de conciliar el descanso de sus pequeños.
Estela Grande ha reconocido que poner a sus mellizos en manos profesionales fue algo muy positivo, aunque no consiguió terminar el servicio profesional: "Conseguí reducir muchos despertares. Me ayudaron mucho aunque no llegué al último escalón. Aún nos despertamos varias veces, pero si me preguntáis que si merece la pena, os digo que 100%".
Una reflexión que, de las rutinas de sus bebés, ha terminado con un anuncio de lo más intrigante: "Yo no fui capaz de terminar porque estaba demasiado cansada y sin paciencia, pero os adelanto que, en 10 días, va a cambiarme la vida, de verdad. He tomado una decisión".
Por el momento, la que fuera concursante de 'GH VIP' se ha guardado los detalles de este gran cambio, dejando a sus seguidores lanzando todo tipo de teorías. Lo que está claro es que, sigan por donde sigan los tiros, Estela Grande seguro hará partícipes a sus seguidores de este radical cambio.