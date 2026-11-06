Fran Sol, futbolista del Hércules, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para la familia de Jesús de Miguel

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Durante este pasado jueves 5 de noviembre, la familia de Jesús de Miguel ha recibido el cariño y el abrazo de su pueblo, Navahermosa, así como de diferentes personalidades del mundo del fútbol, que se han trasladado hasta su tierra natal para arroparles durante el último adiós al delantero. El futbolista, que militaba en las filas del Tenerife, falleció el pasado 3 de noviembre a consecuencia del brutal choque que protagonizó en el terreno de juego con el portero del Andorra, Jesús Owono.

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, Fran Sol, delantero del Hércules Club de Fútbol, de 34 años, recurría a las redes sociales para, a través de un emotivo llamamiento, lanzar una campaña de recaudación de fondos para la familia de Jesús de Miguel, jugador del Club Deportivo Tenerife fallecido trágicamente tras el brutal golpe que sufrió durante su partido frente al FC Andorra.

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Las donaciones a la familia

La iniciativa de Fran Sol ha corrido a través de las redes sociales como la pólvora. Una oleada de cariño y de solidaridad se ha volcado con la familia de Jesús de Miguel y desde que se lanzase esta recogida de fondos se ha logrado recaudar más de 96.000 euros.

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Entidades, ciudadanos anónimos, aficionados del CD Tenerife y algunos compañeros de profesión han decidido apoyar la causa. Entre los rostros conocidos que han querido solidarizarse con la familia del jugador fallecido figuran futbolistas como Pedro Porro, Marc Bartra, Álvaro Morata, Álex Baena, Carles Aleñá, Álvaro Fidalgo y Peter Federico.

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Según se ha podido comprobar a través del crowfunding lanzado, Marc Bartra habría donado 3.000 euros, Álvaro Fidalgo otros 1.000 euros y Diego Llorente otros 1.000 euros.

El último adiós a Jesús de Miguel

Este jueves, la localidad toledana de Navahermosa ha acogido el velatorio, tras el que el cortejo fúnebre se ha trasladado a la Iglesia de San Miguel Arcángel donde se ha ofrecido una misa para después darle sepultura en el cementerio municipal. Precisamente el camposanto terminó totalmente atestado de coronas de flores en recuerdo del futbolista, destacando, las del Fuenlabrada y el Leganés, donde hizo parte de su carrera.

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Sus padres, su hermana y su viuda, María, que en un momento del recorrido ha caminado con la hija de la pareja en brazos, han estado acompañados en todo momento por su entorno más cercano, así como por los compañeros de 'De Mi', como le llamaban cariñosamente, que se habían trasladado desde Tenerife a la península para despedirse de Jesús de Miguel.

La muerte de Jesús de Miguel

El grave incidente ocurrió el pasado lunes en los minutos finales de del Tenerife-Andorra en la jornada 13 de Segunda División, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono, expulsado con roja directa. Eso le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó de su ingreso de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de confirmarse de forma oficial la muerte del jugador el pasado martes a las 08.00 horas.

Felipe Miñambres, presidente del CD tenerife, ya avanzó este martes la petición de aplazamiento del duelo ante el Granada. "Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos", explicó, por lo que volverían a competir el próximo 15 de noviembre (14.00) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Entre ambos compromisos, los tinerfeños debían jugar su eliminatoria copera ante el Badajoz, pero este mismo miércoles el Juez Único de Competiciones No Profesionales decretó suspender ese partido tras atender "las especiales circunstancias" que rodeaban su posible disputa, habiéndose movido previamente de fecha a raíz de la tragedia en Urda.

La investigación de la muerte de Jesús de Miguel

Ahora, la Policía Nacional investiga la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial. Según ha informado 'El Periódico' tras consultar a fuentes cercanas a la investigación, "las primeras pesquisas se centran en recabar información sobre la actuación que tuvo cada uno de los responsables médicos y sanitarios que saltaron al campo de juego tras la caída fulminante del delantero blanquiazul, lo que incluye tanto a los servicios médicos del CD Tenerife como los efectivos que formaban parte del dispositivo preventivo desplegado por Cruz Roja, así como la atención que recibió el paciente durante el traslado en ambulancia al hospital donde quedó ingresado".

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso. Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Tras la muerte de Jesús de Miguel y la apertura de la investigación de su fallecimiento por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional, son muchos los expertos que han observado y han denunciado las supuestas negligencias que se podrían haber cometido en el traslado del jugador hasta el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.