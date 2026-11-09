Wright ha agradecido el apoyo a su familia y amigos a la hora de cuidar a Aster y de su hermano mayor

Desde que nació el pequeño ha sido hospitalizado seis veces

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La actriz Bonnie Wright, que interpretó a Ginny Weasley en las películas de 'Harry Potter', ha hablado sobre los problemas de salud. Desde que nació, el pequeño ha sido hospitalizado seis veces. "Nuestro dulce Aster ha ido al hospital seis veces en sus cinco semanas de vida. Recibir tratamiento para una condición con la que sabíamos que nacería. Es un bebé tan fuerte y tranquilo", ha escrito la intérprete por Instagram.

Wright ha agradecido el apoyo "a su familia y amigos" a la hora de cuidar a Aster y de su hermano mayor, de tres años, con las dificultades de las últimas semanas.

Bonnie Wright tuvo a su hijo Aster Sky Wright Lococo junto a su marido, Andrew Lococo, el 28 de septiembre. "Saluda a nuestro hijo Aster Sky Wright Lococo, nacido en casa el 28 de septiembre", escribió en sus redes sociales junto a recién nacido. Y anunció que esperaba a su segundo hijo en abril en las redes sociales: "¡Dos bebés en mi regazo, nuestro segundo terrícola se une a nosotros este otoño!".

La carrera profesional de Bonnie Wright

La actriz británica es más conocida por interpretar al hermano Weasley más joven en la saga de películas 'Harry Potter'. Debutó profesionalmente como intérprete en 'Harry Potter y la piedra filosofal' en 2001 y dio vida al personaje durante 10 años hasta 'Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2' en 2011.

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Wright apareció en una serie de películas independientes y fundó su propia productora, BonBonLumiere, en 2012. En los últimos años, la madre de dos hijos ha dedicado gran parte de su tiempo a la defensa medioambiental. La actriz es embajadora de Greenpeace y la Rainforest Alliance y publicó su libro, 'Go Gently: Actions concretas para nutrirte a ti mismo y al planeta', en 2022.

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También fundó Earthling, una plataforma centrada en la familia que ofrece recursos, actividades y eventos comunitarios destinados a ayudar a los niños a desarrollar una conexión con el mundo natural.