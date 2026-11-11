Lorena Romera 11 NOV 2026 - 13:01h.

La hija de Terelu Campos celebra que ha recibido luz verde para iniciar un importante cambio en su rutina

Alejandra Rubio enseña lo mucho que ha crecido su hijo Carlo, a punto de cumplir dos años

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Desde que dio a luz a la Tessa a finales del pasado mes de agosto, Alejandra Rubio ha centrado su día a día en los cuidados de la recién nacida y en que el pequeño Carlo se adapte a la llegada de su hermanita. Tras la adaptación a esta nueva etapa con dos niños en casa, la hija de Terelu Campos ha anunciado muy ilusionada un importante cambio en su rutina.

Con una sonrisa que refleja el momento tan pleno que atraviesa, la influencer de 26 años ha hecho partícipes a su comunidad de una noticia que le hace especial ilusión. Tras haber completado el periodo de recuperación postparto recomendado por los profesionales de la salud, la pareja de Carlo Costanzia ya tiene luz verde para volver a practicar ejercicio físico y retomar sus sesiones de entrenamiento.

En un video publicado en sus redes sociales, la joven ha explicado con total naturalidad lo especial que resulta para ella haber alcanzado este momento: "Ya sabéis que después de tener a Tessa tenía que esperar como dos meses y pico hasta que pudiera empezar a hacer deporte, pues ya ha llegado el día. Ya puedo volver al gimnasio".

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Unos stories en los que se ha dirigido expresamente a sus seguidores para ver si pueden servirle de red de apoyo en estos momentos en los que se siente algo más perdida: "Vengo a pedir ayuda. Quiero tener alguna app... no sé si sabéis de alguna. Si lo sabéis, por favor, dejádmela por aquí, gracias".

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El objetivo de Alejandra Rubio en su recuperación postparto

Lejos de buscar una pérdida de peso tras el embarazo, la novelista -que este año ha publicado su primer libro, Si decido arriesgarme- ha dejado muy claro cuál es su propósito en esta nueva fase de autocuidado: coger forma y ganar fuerza muscular.

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"Quiero tener un menú, que me ayuden con el tema de nutrición, con la comida que tengo que comer para alcanzar mi cuerpo ideal, el mío, el que yo quiero. No quiero adelgazar, pero sí que quiero coger cuerpo, forma... volver a ser yo", ha expresado Alejandra Rubio, muy motivada en esta nueva etapa de su vida.