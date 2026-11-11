Con motivo de su mayoría de edad, que alcanzará el próximo 20 de noviembre, el hijo menor del presentador y la venezolana concede su primera entrevista

La difícil situación a la que se enfrenta Fabiola Martínez después de que su hijo Kike acabe el colegio: "Nos quedamos sin alternativas"

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Carlos Osborne, el hijo menor de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, alcanza la mayoría de edad este próximo 20 de noviembre. Hasta ahora, el joven había permanecido prácticamente alejado de la exposición pública, a diferencia de sus padres, dos rostros habituales de la crónica social. Sin embargo, ahora eso ha cambiado.

Con motivo de su 18 cumpleaños, ha roto su silencio y ha protagonizado junto a su madre una entrevista para la revista '¡HOLA!', en la que se ha dejado conocer un poco más y ha hablado de su día a día, de cómo afronta la atención mediática que rodea a su familia y, sobre todo, de la relación que mantiene con su hermano mayor, Kike.

La vida actual de Carlos Osborne

Tal y como ha explicado, ha comenzado la carrera de Marketing, una disciplina que, según reconoce, le está gustando mucho. Sin embargo, no tiene decidido que vaya a dedicarse profesionalmente a ello.

"Me está encantando. Ahora mismo, a futuro no tengo muy claro realmente qué es lo que quiero. Ahora mismo sí me interesa, pero tampoco sé si al final será a lo que me dedique profesionalmente. Por ahora, estoy con la mente abierta, fluyendo y probando cosas y viendo hacia dónde me lleva todo esto", ha aseverado a la cabecera rosa.

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En cuanto a sus aficiones, Carlos tiene una vertiente artística que hasta ahora era poco conocida. Le gusta pintar, dibujar y realizar collages, aunque ahora se está tomando un descanso de los pinceles y el carboncillo. Su paso por Cambridge, donde no quedó satisfecho con la valoración que recibió de sus trabajos artísticos, terminó desanimándole.

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Asimismo, ha indicado que no es muy aficionado a salir de fiesta. "Tanta gente me agobia. Literal. Y también te digo que, si salgo de fiesta, tendría que ser con un grupo con el que tenga mucha confianza, con el que me sienta tranquilo, que sepa que no va a pasar nada. No me gusta para nada el conflicto. No lo busco nunca", ha indicado.

En el terreno musical tiene una pasión muy clara: Rosalía. "Me encanta todo", reconoce sobre la artista catalana.

La relación con su hermano Kike

Pero si hay algo, o en este caso, alguien clave en su vida, ese es su hermano mayor, que tiene parálisis cerebral y ha necesitado desde pequeño cuidados y atenciones especiales.

El joven Osborne no ha tenido reparos en explicar cómo ha vivido esta circunstancia y, sobre todo, cómo ha entendido desde muy pequeño que su hermano necesitaba una atención diferente.

"Nunca me he sentido desplazado. Yo siempre he entendido que él necesita esa atención. Jamás, que yo recuerde. Que lo entienda no significa que tenga que justificar absolutamente todo, pero comprendo que es la realidad que él ha conocido siempre", ha subrayado.

Al mismo tiempo, el hijo de Fabiola Martínez ha señalado que se siente "superafortunado por tener a Kike en mi vida" y que él "me ha ayudado a entender mejor quién soy", y ha dado detalles sobre cómo es su relación.

"Nos entendemos con solo una mirada, con un gesto… Yo no necesito que Kike me diga nada para saber qué es lo que le pasa y lo que está pensando. Creo que tenemos muy buena relación", ha sentenciado.