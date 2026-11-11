Los investigadores esperan los resultados de la autopsia para identificar al bebé hallado en un arcón congelador de Allariz

El congelador en el que apareció el cadáver del bebé recién nacido en Allariz, Ourene, estuvo antes en otras viviendas

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AllarizLos agentes continúan investigando el hallazgo del cadáver del recién nacido en un congelador de Allariz, Ourense. El cuerpo sin vida del bebé que fue localizado en el congelador el pasado 2 de noviembre ya ha sido enterrado en el cementerio del municipio tras haberle practicado la autopsia.

Según publica 'La Voz de Galicia', los investigadores tratan de descubrir quiénes son los padres de este recién nacido hallado muerto. Para eso, la ciencia forense "será determinante para aclarar las circunstancias relacionadas con la reciente aparición del cadáver", recoge el medio de comunicación. Ahora, los investigadores de la Guardia Civil esperan los resultados de la autopsia para conocer los motivos de este fallecimiento y el ADN del bebé hallado en un arcón congelador del municipio de Ourense.

El congelador estuvo en otros domicilios

Hay que detallar que los restos sin vida ya han sido enterrados. Según se ha confirmado, la sepultura se produjo concretamente el jueves 5, después de que los forenses del Instituto de Medicina Legal devolvieran los restos del cadáver.

Además, se ha podido conocer que el congelador llegó hasta el municipio gallego de Allariz en una mudanza reciente, cuando la hija de la presunta propietaria del arcón, una mujer ya fallecida, "se trasladó allí a vivir", según recoge el medio de comunicación 'La Región'. Ahora, los agentes intentan descubrir si "en todos esos movimientos previos portaba ya en su interior el cadáver y quién lo sabía", recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

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Intentan descubrir si el bebé murió después de nacer o si se trató de un aborto de su madre

La información concuerda con los testimonios aportados por los vecinos de la zona que aseguraban que en el domicilio donde ha aparecido el cadáver del bebé llevaban poco tiempo viviendo.

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"Llevarán seis o siete años. Y una mujer no es del pueblo. Además, ahí no murió ninguna señora mayor, el arcón tuvo que venir para aquí de fuera”, explicaba una vecina de Allariz a 'La Región'.

Las primeras estimaciones que se tienen indican que el feto habría estado gestándose durante algo más de 32 semanas. Podría haber fallecido hace más de dos décadas.

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No obstante, será la investigación judicial y policial abierta la que ayude a concretar si murió después de nacer o si se trató de un aborto de su madre. De momento, se desconoce la identidad del bebé y la de sus padres.

¿Cómo se descubrió el cuerpo sin vida?

Pero con las muestras de ADN recogidas a todas las personas implicadas en los hechos se espera poder aclarar todo eso. Como ha recordado 'La Voz de Galicia', el descubrimiento del cuerpo ocurrió durante la limpieza del arcón frigorífico.

Una familiar de la mujer que había sido propietaria del electrodoméstico se topó con la sorpresa al abrirlo, después de haberlo trasladado desde la vivienda donde residía la difunta dueña.

Se ha decretado el secreto de sumario en el caso, mientras se siguen tomando declaraciones también. Los vecinos de Allariz continúan "en shock" por estos hechos, tal y como han reconocido a 'La Voz de Galicia'.