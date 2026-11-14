"Mi hijo me habla mal y hasta me insulta": los errores más comunes que comenten los padres y cómo aplicar el método CALMA

Sara Andrade 14 NOV 2026 - 07:30h.

¿Tu hijo te habla mal y no sabes cómo darle la vuelta a la situación? El educador infantol Carlos Rodríguez comparte herramientas y situaciones del día a día que ayudarán a entender qué hay realmente detrás de muchos conflictos

"Mi hijo adolescente no me habla, ¿qué puedo hacer?": una psicóloga experta en adolescencia explica cómo actuar

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Es posible que si eres madre o padre te identifiques con esta situación. Aquel niño que antes te abrazaba, se comunicaba contigo y reía, ahora se ha convertido en una persona que no reconoces. Te habla mal por todo, te contesta y hasta incluso te grita o te insulta. "¿Qué ha pasado? ¿Has hecho algo mal?", seguro te estás preguntando. La respuesta a estas preguntas no es tan fácil como creemos, sin duda, pero podemos acercarnos un poco gracias a expertos en la materia como Carlos Rodríguez, educador familiar y divulgador especializado en adolescencia, neurociencia e inteligencia emocional, y creador del método CALMA, un enfoque centrado en ayudar a madres y padres a comprender mejor la relación con sus hijos adolescentes desde una mirada más humana sobre la adolescencia, los límites y el vínculo familiar. Su propuesta está ahora resumida en las páginas de su nuevo libro 'Cuando tu hijo te habla mal' (Vergara, 2026).

Carlos nos cuenta a la web de 'Informativos Telecinco' que no se trata de conseguir que nos hablen bien, sino de ayudarles a construir una buena relación consigo mismos y con los demás. "Al final, no estamos educando solamente a adolescentes. Estamos acompañando a los adultos del mañana". Por qué los hijos suelen hablar mal a los padres puede ser el punto de partida para empezar a resolver la mayoría de los conflictos familiares. Para entenderlo por qué hay una mala contestación, un insulto o un "¡déjame en paz!" primero hay que ver qué está ocurriendo en la vida de ese niño o adolescentes. Es solo la punta del iceberg. "Debajo de todo esto puede haber frustración, inseguridad, necesidad de independencia, dificultades para gestionar lo que le pasa o incluso cosas que les están sucediendo fuera de casa y que nosotros desconocemos. Durante la adolescencia se producen cambios importantes a nivel cerebral, emocional y social. Recordar que están construyendo su identidad y para eso muchas veces necesitan diferenciarse de sus padres y todavía están desarrollando su capacidad para regular determinadas emociones y controlar sus impulsos". Y lo que es habitual que pase es que se estén conteniendo y exploten al llegar a casa porque se sienten seguros para hacerlo. Esto, además, es más habitual contra las madres. ¿Por qué? Especialmente porque con las madres, la sensación de seguridad es mayor.

Sin embargo, entender qué le ocurre a nuestros hijos para que nos hablen mal no significa -en ningún caso- justificar y permitir. Significa, como señala, entender para poder actuar de la mejor manera. Y aquí es donde Carlos nos da algunas pistas...

Y, sobre todo, en algunos casos sí es conveniente pedir ayuda profesional: cuando la situación sea insostenible hay pedir ayuda. "Hay familias que llevan meses, incluso años, viviendo entre discusiones, silencios, gritos y una distancia cada vez mayor y muchas madres terminan normalizando esa situación porque creen que simplemente es la adolescencia y que es así. En mi opinión cuando las discusiones son constantes, cuando empiezas a tener miedo de cómo va a reaccionar tu hijo, cuando ya no existe comunicación o cuando sientes que has perdido completamente las herramientas para manejar determinadas situaciones, es momento de buscar orientación", advierte. Y si aparecen amenazas fuertes, agresiones, cambios preocupantes en su conducta, es especialmente importante acudir a profesionales cualificados para valorar qué está ocurriendo. Y añade: "Pedir ayuda no significa que hayas fracasado como madre o padre. A veces necesitamos aprender una manera diferente de hacer las cosas, porque las estrategias que antes funcionaban ya no funcionan igual, recordar que el mundo ha cambiado una auténtica locura".

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Qué hacer si tu hijo te habla mal: las herramientas clave

Quizá antes de conocer qué hacer en estos casos, convenga saber qué es hablar mal o no, porque en algunos casos por sobreprotección podemos confundir una falta de respeto verbal con que nuestro hijo no esté de acuerdo con nosotros en algo. "Que tu hijo te diga "mamá, no estoy de acuerdo, no quiero ir o ahora no me apetece hablar", no significa necesariamente que te esté faltando al respeto. Ahí está expresando una opinión, una necesidad o un desacuerdo. Otra cosa muy distinta es que nos insulte, nos humille, nos amenace o nos hable de manera despectiva constantemente, y también tenemos que mirar el contexto en el que se desarrolla. Un "déjame en paz" dicho en un momento de frustración no es exactamente lo mismo que una dinámica habitual de insultos y desprecios. A veces como padres queremos que nuestros hijos nos obedezcan y a la misma vez también queremos que desarrollen criterio propio. Y ambas cosas pueden entrar en conflicto", explica. Por tanto, aquí el objetivo no debería ser criar hijos que nunca nos lleven la contraria, sino hijos que sepan expresar lo que sienten sin hacer daño a los demás.

Una vez tenemos claro esto, podemos hacer varias cosas, según propone el educador infantil. Lo primero es que no hay que convertir cada contestación en una guerra. "Lo primero que les digo a las familias es que no intenten educar en el momento de máxima tensión". Si, por ejemplo, tu hijo te dice que le dejes en paz, que eres una pesada, la reacción normal será decirle que a ti no te hable así, elevando la voz, pero aquí lo que vemos son dos personas enfadadas, luchando por ver quien tiene razón. Una lucha de egos en toda regla. Por lo tanto, él sugiere modular la respuesta y, tras eso, marcar un límite claro. Podemos decirle algo así como "hijo, entiendo tu enfado, pero no voy a continuar esta conversación mientras me hables así. Cuando estemos más tranquilos, lo hablamos". Aquí ocurre algo fundamental y es que podréis recuperar la conversación más tarde y más calmados. "Tenemos que enseñarle que puede enfadarse, que puede discrepar e incluso necesitar distancia, aún así que eso no le da derecho a insultar. La emoción es válida pero las faltas de respeto no".

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"El problema aparece cuando pensamos que solamente existen dos formas de educar: o somos autoritarios o somos permisivos"

Los errores más frecuentes que comenten los padres

Cuando los hijos hablan mal, algunos padres comenten los siguientes errores. Según Carlos Rodríguez, el autor también de la cuenta de Instagram @madresconadolescentes, son los siguientes:

Tomarnos cada mala contestación como algo personal . Es normal que duelan las malas contestaciones, pero cuando entramos en la discusión desde la herida, desde el "con todo lo que hago por él y me trata así" es mucho más fácil acabar gritando, amenazando o diciendo cosas de las que después nos arrepentiremos.

. Es normal que duelan las malas contestaciones, pero cuando entramos en la discusión desde la herida, desde el "con todo lo que hago por él y me trata así" es mucho más fácil acabar gritando, amenazando o diciendo cosas de las que después nos arrepentiremos. Repetir las cosas veinte veces , dar discursos interminables o intentar razonar cuando nuestro hijo está completamente desbordado emocionalmente y no atiende a razones. Lo primero qiue se necesita es bajar revoluciones.

, dar discursos interminables o intentar razonar cuando nuestro hijo está completamente desbordado emocionalmente y no atiende a razones. Lo primero qiue se necesita es bajar revoluciones. Pensar que nuestro hijo necesita "mano dura". El problema muchas veces no es que falten límites, sino que no sabemos cómo comunicarlos o mantenerlos de forma coherente durantes días. "Un límite que se comunica gritando suele desplazar la atención, tu hijo deja de escuchar lo que queremos enseñarle y se centra en cómo se lo estamos diciendo. No necesitamos ser más duros. Necesitamos aprender a ser más firmes sin perder nuestra calma", expresa.

Tampoco vale ser demasiado permisivos. En este sentido, Carlos señala que a veces confundimos empatizar con ceder, y son dos cosas completamente diferentes. "Yo puedo entender perfectamente que a mi hijo le enfade tener que apagar el móvil a determinada hora, eso no significa que tenga que cambiar la norma porque se ha enfadado. Los adolescentes necesitan límites, necesitan estructura y necesitan adultos que sean coherentes. También necesitan sentir que los escuchamos. El problema aparece cuando pensamos que solamente existen dos formas de educar: o somos autoritarios o somos permisivos. Hay un punto intermedio, que para mí es fundamental, ser cercanos emocionalmente y firmes con los límites. Porque se puede decir NO con cariño".

Un ejemplo claro de cómo actuar mediante su método CALMA es el siguiente. Imaginemos una situación en la que el adulto le pide al adolescente que deje el teléfono móvil. Después de decirlo una vez, dos y tres, parece imposible que cumpla la orden. A la décima el padre o la madre ha perdido los nervios y le habla mal. Finalmente, esto deriva en una discusión y no ha servido para nada. ¿Qué podemos hacer diferente? "Por ejemplo, establecer previamente un acuerdo. Podemos darle dos opciones dentro de unos límites razonables: "Cariño, puedes dejar el móvil a las nueve o a las nueve y cuarto. Tú decides". Él participa en la decisión, pero el límite sigue existiendo. Y también acordamos de antemano qué sucede si no cumple".

Si llega la hora y no lo deja, no necesitamos entrar en una guerra. Podemos recordarle tranquilamente que ahora toca dejar el móvil. "Y si sigue protestando, no tenemos que repetirle otros diez discursos. Mantenemos el límite y cumplimos lo acordado, sin gritos ni amenazas. Porque muchas veces no es necesario repetir más, sino aprender a establecer acuerdos claros y mantenerlos".