Miri Pérez-Cabrero aclara por qué pone "cosas viejas" en su casa nueva

Natalia Sette 16 NOV 2026 - 15:45h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente de por qué muchos de los muebles de su nueva casa son de segunda manos

Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá se sinceran sobre su crisis sentimental

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Hace ya cinco meses que Miri Pérez-Cabrero anunció que abandonaba su querido ‘palomar’ porque se mudaba. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ compró su primera vivienda en Madrid y está compartiendo todo el proceso de reforma y sus compras. Sus seguidores le han preguntado por qué está poniendo tantas “cosas viejas” y ella ha aclarado si el motivo es el ahorro.

La novia de Alejandro Albalá lleva meses involucrada en una gran reforma a través de la cual pretende convertir su casa nueva en el hogar de sus sueños. Ha quitado puertas, cambiado ventanas, construido un sillón desde 0, levantado todo el suelo… y cada paso que ha dado lo ha compartido con sus seguidores a través de sus ‘stories’.

Además, la creadora de contenido ha publicado también aquellas antigüedades que ha ido recopilando para poner en su vivienda. La última, un enorme ventanal de madera, que recuerda a una casa de campo y que encontró en Cercedilla. Aunque ella se enamoró perdidamente de ella, su comunidad virtual ha cuestionado sus decisiones.

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“¿¿Por qué pondrás cosas viejas?? ¿Te gusta? O es por ahorrar??”, le ha preguntado directamente una usuaria. Ella, lejos de evitar el tema, ha respondido con total honestidad. “Me encantan las antigüedades, mi mami es restauradora de muebles y la he visto restaurar desde que soy pequeña”, ha comenzado explicando.

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El amor por este tipo de muebles le viene de familia y ha logrado encontrar en la restauración de antigüedad un proceso mágico que aporta un toque especial y único a la casa. “Creo que cuando compras de segunda mano es cuando encuentras cosas especiales, verdaderos tesoros con historia que harán mi casita diferente a las demás”, ha dicho con sinceridad.

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Para ella, no es solo una puerta o una ventana, es una pieza que guarda una historia detrás y que harán que su nueva vivienda sea única y 100% adaptada a su gusto. Además de responder a la seguidora, la influencer ha aprovechado para enseñar el estado de la reforma. El suelo completamente levantado, la estructura del sofá terminada y los marcos de las puertas quitados.

Todavía quedan meses de trabajo pero la influencer no puede estar más contenta por estar creando el hogar de sus sueños desde los cimientos. A pesar de las críticas que pueda recibir por sus decisiones, Miri seguirá compartiendo cada parte del proceso hasta que su casa esté 100% terminada.