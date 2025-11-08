Rosalía y Aitana han sido dos de las grandes protagonistas de LOS40 Music Awards

Aitana y sus palabras de apoyo y agradecimiento a los voluntarios y afectados de la DANA: "Se lo dedico a Valencia, por todo lo que pasó"

La edición 2025 de LOS40 Music Awards Santander, celebrada en Valencia, se ha convertido en "la gala de las galas" y ha dejado momentos para el recuerdo: de la primera actuación de Rosalía a la sorprendente actuación de Aitana con Ed Sheeran, pasando por la reacción del guardaespaldas de la catalana cuando ambas se fusionaron en un abrazo o la equivocación de Alleh y Yorghaki en el escenario.

Una de las grandes protagonistas de la noche ha sido Rosalía, que ha presentado en directo su nuevo álbum, 'LUX'. Con 'Reliquia', que ha acompañado con una atmósfera oscura salpicada de cruces y velas, Rosalía ha abierto la gala, donde también ha recogido el premio Global Icon.

La actuación de Rosalía y su emotivo discurso a los afectados por la DANA

Durante la actuación, el Roig Arena se ha transformado en un 'templo', donde conviven la luz y la oscuridad. Cada una de las cruces lleva integrada una pantalla LED donde se puede leer toda la letra, tanto en vertical como en horizontal, en distintos idiomas: desde español hasta portugués, italiano, árabe, japonés o inglés). Una manera de decirle al mundo que LUX es para todo el mundo.

En su discurso, Rosalía ha querido manifestar su apoyo a los afectados por la DANA: "Qué honor, gracias al publico, sin vosotros nada de esto es posible. Todo mi apoyo a los afectados por la DANA, que sepáis que no estáis solos, que seguimos con vosotros".

También ha recibido el título de Global Icon Nicky Jam, quien ha dedicado el galardón a "los angelitos que están en el cielo de Valencia".

Aitana y su actuación con Ed Sheeran

Otro de los invitados más esperados era Ed Sheeran --galardonado por 'Play' con la mención a mejor álbum internacional y como Global Icon-- quien ha interpretado varios temas de su repertorio. Uno de ellos, para sorpresa y regocijo del público, 'Perfect' que ha cantado con Aitana, quien ha sorprendido con una impecable actuación en inglés.

"Estoy muy emocionada, muy nerviosa también porque hoy es una noche que ya veréis... va a pasar algo que para mí personalmente es un sueño cumplido. No quiero hacer spoiler", decía la cantante española a los periodistas en la previa del evento.

Después, recogía el premio a la Mejor Gira, 'Metamorfosis', que ha dedicado a los afectados de la DANA y a los voluntarios que demostraron su solidaridad, y el de Mejor Artista. "València me da demasiado cariño, el año que viene estaremos aquí también", ha afirmado la superestrella, que ha interpretado este y otros hits como '6 de febrero' hacia el final de la gala.

El abrazo más comentado entre Aitana y Rosalía

Además, Aitana y Rosalía han protagonizado un momento que ninguna de ellas esperaba. Ha sido cuando ambas se han fundido en un abrazo en la gala. El guardaespaldas de Rosalía ha hecho un amago de acercarse, un momento que no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales.

Pablo Alborán agradece su premio al Hospital La Fe de València

Con "el corazón a mil", Pablo Alborán ha recibido otro Global Icon. El andaluz, que también estrena disco, 'KM0', se ha acordado del Hospital La Fe de València, a los que ha agradecido su trabajo en la donación de medula. "Y por cambiarme la vida", ha añadido.

Dani Martín levanta al público

También Dani Martín se ha referido a la catástrofe. "Valencia, habéis demostrado que el pueblo salva al pueblo y los demás que se pongan a hacer deberes", ha dicho tras recibir un premio (Mejor Canción, Categoría España: 'El último día de nuestras vidas') y una de las mayores ovaciones de la noche.

Referencias a la DANA

Estos discursos no han sido los únicos con referencias a la DANA. Las menciones a la catástrofe se han repetido durante la velada, por boca, por ejemplo, de los presentadores: Dani Moreno 'El Gallo' y la valenciana Cristina Boscá, maestros de ceremonias, junto al también valenciano Óscar Martínez, que ha ejercido de dj, y clásicos de la emisora, como Tony Aguilar. Este último ha definido la de hoy como "la gala de las galas" con la que se pretende "traer la esperanza y la alegría a quienes mas lo merecían".

También con la DANA en el recuerdo, Nil Moliner arrancaba su actuación homenajeando al cantautor valenciano Raimon con 'Al meu país no sap ploure', mientras que Naiara recalcaba que hay que seguir aportando luz y recogía su galardón al grito de 'Amunt València'.

Dani Fernández, que junto a Valeria Castro se ha hecho con el galardón de mejor colaboración y en solitario el de mejor álbum ('Jauría'), ha confiado en que "para Valencia, la música haya sido un refugio para esos malos momentos". El cantante ha recordado que su compañera ha tenido que parar tras los ataques que recibió en redes sociales y le ha dedicado la canción a ella "porque se lo merece", ha remarcado.

De la 'terreta', como han sido anunciados, llega Bombai, la banda valenciana que ha logrado el galardón a Mejor Artista LOS40 Summer Live. El grupo, que precisamente ha lanzado el tema 'Llamas' sobre una historia de amor nacida en la DANA, ha aprovechado el altavoz para agradecer "a los voluntarios que han hecho que Valencia salga adelante".

Otras actuaciones y premios destacados de la noche

Emilia, Mejor artista latina, ha invitado a los miles de asistentes a su espectáculo-discoteca; Dani Fernández ha 'invitado a bailar' con dice uno de sus éxitos; y Rels B, que quiso hacer honor a su premio como Mejor Artista Urbano España. El punto final lo ha puesto 'La morocha', de Luck Ra.

En la lista de 30 premiados también figuran, entre otros, Feid (Mejor gira o concierto en categoría latina); De la Rose (Mejor Artista Revelación en categoría latina); Mora (Mejor artista urbano latino); Walls, Mejor vídeo musical; Raw Alejandro, (Mejor vídeo); Myles Smith (Mejor canción internacional).

Alleh y Yorghaki y su error: abucheos en el escenario

Además de estos artistas, Alleh y Yorghaki, que han cosechado el premio a Mejor canción latina por 'Capaz', han sumado merengue y reggeaton a la fiesta. Sin embargo, han recibido los abucheos del público por un pequeño desliz. Ha sido a la hora de agradecer al público cuando se han equivocado de ciudad, nombrando Madrid en lugar de Valencia.

Belén Esteban y María Patiño se saltan el guion

Y no solo los artistas han protagonizado momentos memorables. También Belén Esteban y María Patiño o Illia Topuria y Omar Montes, que no han faltado a la cita para entregar los premios han sabido captar la atención de los usuarios de las redes sociales.

Las primeras porque han decidido saltarse el guion nada más empezar. "Los40 nos han mandado un guion, pero con todo nuestro respeto no lo vamos a hacer", ha dicho Belén Esteban al público.

Omar Montes confiesa que es más fácil entregar un premio

Illia Topuria y Omar Montes han captado la atención de las redes sociales por la naturalidad del cantante quien llegó a confesar que es más fácil entregar un premio que ganarlo porque no tiene que "pensar en que decir en el discurso" y con un recién nacido, se le complica.

A la entrega de premios se han unido también influencers, como la italiana Chiara Ferragni; podacsters, como La Pija y la Quinqui; actrices, como la nominada al Oscar Karla Sofía Gascón, o deportistas, como Ana Peleteiro.