Celia Molina 18 NOV 2026 - 17:16h.

Carlos, presentador del podcast 'Roca Proyect', va a ser entrevistado por su padre y su hermano David, con quien tiene un vínculo especial

La ilusionante decisión de los padres de Naia Llabrés tras la repercusión de su entrevista póstuma: "¿Nos ayudáis a hacerlo?"

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Para (grata) sorpresa de todos sus fans, esta semana, Carlos Roca, en vez de entrevistar a un nuevo invitado, se convertirá en el personaje entrevistado. Después de haber alcanzado un récord de visualizaciones con su conversación con Naia Llabrés, la joven menorquina de 16 años que murió de cáncer y que dejó un importante mensaje para la posteridad, Carlos se abrirá al público hablando de su vida personal y del lanzamiento de su libro, 'Reset'.

En esta obra, el autor se sincera sin reservas para compartir la historia que cambió su vida y cómo la fe iluminó su camino cuando todo parecía perdido. Y no hay una mejor manera de promocionarla que dejándose entrevistar por dos personas muy importantes para él: su padre, el periodista y locutor también llamado Carlos Roca y su hermano David, el menor de los cuatro, de quien suele presumir en sus redes sociales.

Su padre, el periodista y locutor, Carlos Roca

"Este miércoles 18 de Noviembre a las 19:30 (España) mi padre me entrevista en Roca Project con la participación de mi hermano David durante un rato. Es el episodio 116 y no os lo podéis perder. Estoy muy emocionado por publicar este programa tan especial. Me habéis pedido esta entrevista miles de veces y aquí la tenéis. En ella me abro y me conoceréis mejor, en compañía de personas que amo profundamente", ha dicho el creador de contenido en su muro de Instagram.

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David, su hermano menor y su mejor cómplice

Estamos seguros de que David, que tiene síndrome de Down y que, de forma habitual, aparece en divertidos vídeos de las redes junto a su hermano, le va a dar un toque de humor a la entrevista que, según Carlos Roca padre, no se han preparado "más de tres minutos". Para promocionar este programa tan especial, el youtuber también ha publicado tiernas fotografías de su infancia y su adolescencia.

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Ágatha, su esposa y la mujer de su vida

Aunque tiene otros dos hermanos (una de ellas, llamada Elisabeth) es con David con quien aborda la realidad del síndrome de Down, dando siempre las gracias por tener en su vida a alguien como él. En una ocasión, confesó que siempre creyó que sus padres no tendrían más hijos y que nunca tendría un hermano menor, hasta que David llegó a este mundo. Juntos, hablan con naturalidad de la discapacidad, de los derechos de las personas con síndrome de Down y de la "vida sana y feliz" de la que ambos disfrutan.

Otro de los grandes pilares de la vida de este youtuber es su mujer, Ágatha, con quien mantiene una relación desde hace más de 20 años. Se conocieron siendo "unos pipiolos" y tardaron un tiempo en casarse, sin que tengamos conocimiento de que hayan tenido hijos. Hoy por hoy, tienen una perrita de 16 años llamada Pelusa y Carlos aprovecha cada aniversario de boda para escribirle un bonito mensaje a su esposa, como: "Llevo más tiempo contigo que sin ti, Ágatha. Lo peor de todo es que nos hemos acordado a media mañana de que hoy era nuestro aniversario, pero así somos nosotros, oye, y no nos va nada mal".

Esta misma tarde, sabremos más datos sobre su vida personal, en una entrevista que el propio Carlos ha publicitado como un consuelo para aquellos que estén pasando por un momento complicado, en la línea de su siempre sanador podcast.