Celia Molina 18 NOV 2026 - 13:35h.

Luis Sartorius, hermano de la aristócrata, ha revelado en la revista '¡Hola!' que Isabel, a sus 61 años, padece un problema neurocognitivo

El rey Felipe habla por primera vez sobre Leonor tras su entrada a la universidad: "Como padres, lo vivimos con incertidumbre"

Compartir







Isabel Sartorius es hija de Vicente Sartorius Cabeza de Vaca, marqués de Mariño, y de la argentina Isabel Zorraquín. Tras el divorcio del matrimonio, su padre se casó con la princesa Nora de Liechtenstein, con quien mantiene un estrecho vínculo. Pero, si por algo es conocida esta aristócrata es por haber sido la primera novia conocida del rey Felipe VI, desde la primavera de 1989 hasta agosto de 1991, cuando finalizó la relación.

Años después, mantuvo una relación con Javier Soto Fitz-James Stuart, con quien tuvo a su única hija, Mencía, que vive actualmente en Londres y que viene regularmente a España a visitar a su madre. Sobre todo, desde que vive ingresada en una residencia clínica, donde entra y sale con libertad y recibe un tratamiento intermitente para una enfermedad que, hasta ahora, no había sido concretada.

"Las enfermedades mentales destruyen a muchas familias"

En principio, su familia habló de una "enfermedad mental", sin dar más detalles de la misma: "Las enfermedades mentales, hoy en día, son un mal mayor que destruye el equilibrio de muchas familias", destacó un miembro de su entorno cercano en enero de este mismo año, asegurando que Sartorius se relaciona únicamente con su círculo más íntimo, entre quienes está "una amiga periodista que es su incondicional y mucha gente que la quiere y que siempre está ahí".

Ahora, meses después, su hermano, Luis Sartorius, ha roto el silencio que rodea a Isabel, de 61 años, admitiendo, en exclusiva para la revista '¡Hola!', que ha sido muy duro para toda la familia ver cómo avanzaba en ella un problema neurocognitivo, que tampoco ha sido detallado a nivel de diagnóstico. "Ha sido duro y triste ver la evolución de la enfermedad" y ahora mismo "están aumentando sus problemas de movilidad. Un fisioterapeuta ya la está tratando y sólo queda "ver cómo evoluciona todo", ha dicho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Están aumentando sus problemas de movilidad"

Por lo demás, Luis asegura que Isabel "está feliz, muy cuidada y acompañada". "Está en contacto con los suyos, queda con amigas, recibe visitas y tiene mucha paz interior. Ha desaparecido la angustia vital que la ha acompañado siempre, y tiene el sosiego y la tranquilidad que, de verdad, no había conseguido nunca", ha añadido.

Esos problemas de angustia que sufría Sartorius fueron descritos por ella misma en su libro autobiográfico, 'Por ti lo haría mil veces', en los que narró los problemas de drogadicción de su madre, Isabel Zorraquín, y cómo esta situación marcó su infancia y su juventud. "Es verdad que la situación complicada que vivíamos en casa me llevó a ser la madre de mi madre, hija parental, como dicen los terapeutas", dijo en una entrevista, en el momento del lanzamiento del libro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sabemos que, a pesar de vivir en una residencia medicalizada, Isabel se mueve con libertad - hizo una salida para celebrar su 61º cumpleaños - si bien es mejor que siempre vaya acompañada porque "a veces se le olvidan las cosas".