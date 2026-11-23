La cantante contrajo matrimonio el pasaso 21 de noviembre en la histórica finca de Frank Sinatra en Palm Springs, California

Miley Cyrus se casa con Maxx Morando: todos los detalles de su boda íntima en Palm Springs, California

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Miley Cyrus ya ha dado el 'sí, quiero' al músico Maxx Morando, en una boda celebrada este pasado sábado, 21 de noviembre, en la histórica finca de Frank Sinatra en Palm Springs, California. Después de mantener gran parte de los preparativos alejados del foco mediático, la artista ha compartido las primeras imágenes de su enlace, en las que ha dejado ver tanto el escenario elegido para la celebración como el vestido con el que ha pronunciado sus votos.

Pero el enlace no ha sido la única noticia que ha llamado la atención de sus fans. Apenas un día después de convertirse en marido y mujer, ambos han decidido sellar su historia de amor de otra forma. Haciéndose dos tatuajes a juego. Un inesperado gesto que está dando mucho que hablar.

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Los detalles del vestido de novia y sus complementos

Para uno de los días más especiales de su vida, Cyrus ha confiado en Saint Laurent y en su director creativo, Anthony Vaccarello. La intérprete de 'Flowers' ha escogido un vestido blanco de seda de manga larga y silueta elegante, que destaca por su pronunciado escote en la espalda y una larga cola que cae hasta el suelo.

Tal y como se observa en las fotos, realizadas por Jose Villa, el diseño presenta una estética minimalista, con una caída fluida y un delicado drapeado en la parte delantera. Además, cuenta con mangas largas y espalda descubierta, evidenciando ese punto sensual y tan característico de la cantante.

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Miley ha completado el estilismo con unos zapatos blancos de seda tipo slingback, también de Saint Laurent.

En cuanto a las joyas, ha optado por piezas de Chopard. Entre ellas destacan unos pendientes de oro blanco de 18 quilates con diamantes, además de otras piezas de la firma.

Sobre su cabello rubio, optó por un recogido en un moño alto desenfadado, dejando así todo el protagonismo al vestido y a los accesorios.

Por su parte, Morando también ha vestido de Saint Laurent. El músico ha elegido un esmoquin negro de una sola botonadura, camisa blanca y corbata de satén de seda. Sin embargo, ha introducido un toque más informal con unas zapatillas de piel de la firma y unas gafas de sol oscuras.

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El tatuaje a juego

Si el vestido ha sido uno de los grandes protagonistas del enlace, el detalle que ha llegado después de la boda tampoco ha pasado desapercibido.

Miley Cyrus y Maxx Morando han decidido hacerse dos tatuajes a juego para conmemorar su matrimonio, una elección que han querido compartir públicamente a través de las redes sociales.

Ha sido el tatuador Jamie Gene Lopez quien ha mostrado las primeras imágenes del resultado en su cuenta de Instagram. En las fotografías en blanco y negro aparecen los recién casados abrazados, con los pantalones ligeramente desabrochados para enseñar los nuevos diseños.

Ambos llevan el nombre del otro tatuado en la zona de la cadera. Miley se ha escrito "Maxx" en letras mayúsculas sobre la cadera derecha, mientras que su marido ha hecho lo propio con "Miley", justo por encima del hueso de la cadera izquierda. Los dos diseños mantienen la misma tipografía.

"Enhorabuena a los recién casados. Placas con los nombres de Maxx y Miley", ha escrito el artista junto a las imágenes.