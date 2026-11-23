Una mujer embarazada completa los siete grandes maratones del mundo en un año: el último lo terminó a pocas semanas de dar a luz
Keane llevaba más de 60 maratones a sus espaldas cuando decidió organizar las carreras en las que quería participar este año
Su marido se preocupó por cómo podían afectarle las carreras pero acordaron que seguiría participando siempre que se encontrara bien
Deirdre Keane, una corredora de 38 años de Nueva York, ha completado los siete grandes maratones del mundo en un mismo año estando embarazada. Según informa 'Associated Press', el último lo realizó estando de ocho meses y cruzó la meta después de estar algo más de cuatro horas corriendo por las calles de la ciudad.
Keane llevaba más de 60 maratones a sus espaldas cuando decidió organizar las carreras en las que quería participar este año. Ella se casó en 2025 y ambos estaban de acuerdo en tener hijos pero no se imaginaron que ese momento llegaría tan pronto. La deportista decidió aprovechar para correr todo lo que pudiese y se inscribió en 11 competiciones. Entre ellas, estaban los siete grandes maratones del mundo, dos ultramaratones, una carrera de montaña en Irlanda y un Ironman.
Empezó a notarse mal en las pruebas de Boston y Londres
Keane tuvo que afrontar parte de ese calendario deportivo estando embarazada de su primer hijo. Comenzó el año participando en el maratón de Tokio, pero en abril, durante las pruebas de Boston y Londres, empezó a notar que corría más despacio de lo habitual y que no terminaba de encontrarse bien.
Ante esos síntomas, decidió hacerse una prueba de embarazado y confirmó la gran noticia: iba a esperar un bebé. Al principio, su marido se preocupó por cómo podían afectarle las carreras, aunque finalmente acordaron que seguiría participando siempre que se encontrara bien, sin exigirse demasiado. Keane decidió renunciar al Ironman y a una de las ultramaratones que tenía previstas.
Antes de seguir con las carreras, pidió el visto bueno de su ginecóloga y en agosto corrió el maratón de Sídney con 25 semanas de embarazo y, en los meses siguientes, completó los de Berlín y Chicago con 29 y 31 semanas, respectivamente.
Su última carrera la hizo con 34 semanas
La última carrera de Keane fue el maratón de Nueva York, celebrado el 1 de noviembre. A pesar de estar de 34 semanas, consiguió terminarlo en cuatro horas, seis minutos y 55 segundos, acompañada durante el recorrido por varios amigos y por su marido, que se acercó a distintos puntos para darle agua.
Además, el recorrido pasaba a solo una manzana del hospital donde tiene previsto dar a luz, por lo que ella y su marido bromearon con la posibilidad de que tuviera que desviarse hasta allí si el bebé decidía adelantarse.
Keane ya estaba acostumbrada a afrontar grandes retos. En 2023 consiguió correr siete maratones en siete continentes en solo siete días y fue la mujer más rápida en completar aquella edición. Su afición por este deporte empezó cuando decidió correr un maratón en homenaje a su padre, que también era corredor y había fallecido de cáncer cuando ella tenía 13 años.
Ahora, espera poder transmitirle a su hijo todo lo que ha aprendido con este deporte para que vea que, pase lo que pase, siempre hay que seguir caminando hacia delante.