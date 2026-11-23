La Junta Electoral ordena retirar paneles de la muestra 'Going Extreme’ de la Universidad de Almería

La exposición hace un recorrido por las narrativas extremistas que circulan en la actualidad en Europa y se alerta de su influencia, su impacto y sus consecuencias

Compartir







AlmeríaLa Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería ha tenido que 'mutilar' o eliminar parte de una de las exposiciones que estaba acogiendo desde el pasado 9 de noviembre debido a la orden que ha recibido de la Junta Electoral Provincial. Según ha informado 'Diario de Almería', una denuncia interpuesta por Vox ha provocado la decisión de la Junta Electoral Provincial que afecta directamente a la exposición 'Going Extreme', un recorrido por las narrativas extremistas que circulan en la actualidad en Europa.

La denuncia presentada por la formación de Santiago Abascal solicitaba la retirada de la muestra y la apertura de expediente a los organizadores y "sanción a la Universidad de Almería", informan desde el medio de comunicación andaluz.

La censura y la mutilación a la exposición

Según VOX, esta exposición "aducía a que la institución académica violaba el principio de neutralidad durante la campaña electoral" ya que el partido de Santiago Abascal aparecía como "extrema derecha" o "etnonacionalistas", indican desde 'Diario de Almería'.

Tras recibir la denuncia interpuesta por la formación verde, la Junta Electoral Provincial ha ordenado la retirada de varios paneles de la muestra 'Going Extreme’ de la Facultad de Humanidades de la UAL.

PUEDE INTERESARTE El Partido Popular y Vox conseguirían una amplísima mayoría con 196 escaños

Por su parte, los organizadores de la exposición han denunciado censura y ataque a la libertad de cátedra. Óscar Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea de la UAL y secretario de la Cátedra de Memoria Democrática que dirige Rafael Quirosa-Cheyrouze, ha mostrado su descontento y ha denunciado que los términos que se emplean durante la muestra "son categorías científicas, conceptos politológicos e historiográficos, y no calificativos electorales ni peyorativos como esgrime el recurso" presentado y aceptado por la Junta Electoral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hay que destacar que la muestra había pasado por los campus de Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz sin ningún tipo de censura, ni de 'mutilación'.

'Going Extreme', un recorrido por las narrativas extremistas que circulan en la actualidad en Europa

La muestra 'Going Extreme' es un recorrido por las narrativas extremistas que circulan en la actualidad en Europa y en la que se alerta de su influencia, su impacto y sus consecuencias. La exposición intenta responder preguntas como '¿Qué es una narrativa extremista? ¿Cuáles son sus patrones y formatos? ¿Cómo han evolucionado y cómo se han adaptado durante el último siglo? ¿Cómo podemos detectarlas?', todo ello centrándose en los ejes temáticos de la nación, el género y la ciencia.

La exposición presenta los primeros resultados del proyecto de investigación 'Analysis of and Responses to Extremist Narratives (Arenas)', financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, del cual Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat Autnoma de Barcelona (UAB), es el coordinador local en España.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Comisariada por el mismo Forti, 'Going Extreme' ha sido coordinada por los investigadores Sergi Soler y Nathalie Paris y realizada en colaboración con un grupo de alumnos del grado de Historia, Política y Economía Contemporáneas de la UAB.

El contenido de la exposición

Las narrativas extremistas y los discursos de odio se difunden cada vez más en Internet y las redes sociales, llegando a los ordenadores y los móviles de millones de personas. En muchos casos, estas narrativas y estos discursos se han normalizado y se han convertido en 'mainstream'. Las dinámicas que se dan en el mundo digital se entrelazan con lo que pasa en la vida real, provocando una continua retroalimentación difícil de regular. En la última década, "el auge de partidos de extrema derecha y de líderes antidemocráticos en todo el mundo ha acelerado la difusión de estos discursos y ha favorecido su legitimación.

Un sinfín de páginas web y perfiles en las redes sociales, así como medios de comunicación tradicionales y políticos ultraderechistas, se dedican a difundir no solo bulos y teorías de la conspiración, sino también discursos racistas, xenófobos, islamófobos, antisemitas, homofóbicos, machistas o aporofóbicos, poniendo en cuestión las bases de la convivencia democrática y, a largo plazo, la misma supervivencia de nuestras democracias, explican desde la organización.

Además, cada vez más hay 'influencers', con centenares de millares de seguidores, que se presentan como "transgresores, provocadores y 'cool' y que viralizan estas ideas". Sin embargo, "no existen solo los llamados 'fachatubers': estos discursos se cuelan también en contextos inesperados, como en los vídeos de las influencers de moda y cocina, llegando a un público aún mayor que puede acabar asumiéndolos sin ni siquiera darse cuenta", detallan.

'Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias' ha sido posible gracias a la financiación del proyecto Arenas y ha contado con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras y del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat Autnoma de Barcelona, así como del Centro de Estudios sobre Dictaduras y Democracias (Cedid). La versión española de la exposición ha estado financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y 'Celebración de los 50 años de España en libertad'.