El PSOE ha puntualizado que este impuesto no afectará a las clases medias, a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy un nuevo impuesto a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos.

Así lo explica el jefe del Ejecutivo en un vídeo que ha publicado en su cuenta de la red X, en el que tira una moneda al aire y dice que si sale cara "pagan los ultrarricos y si sale cruz, también".

Cómo será el impuesto

En el vídeo se precisa "las fortunas superiores a 100 millones de euros tendrán que pagar por lo que les corresponde", no obstante no explica en qué consistirá el citado impuesto, ni cuál será el porcentaje. Aunque el PSOE sí señala que se les quitarán las bonificaciones y exenciones y que con ello se recaudarán 2.000 millones más.

Un dinero que Pedro Sánchez quiere utilizar para promocionar "vivienda protegida, blindar las pensiones y crear una prestación por crianza de hijo que va a beneficiar a millones de personas, entre otras cosas".

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"Que los millones también se traduzcan en derechos", ha precisado.

Según ha asegurado, su Gobierno ha "reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos". No obstante, señala que la riqueza se sigue concnetrando en pocas manos ya que el 0,1 por ciento más rico concentra más del 10 por ciento de la riqueza. "Y su peso no deja de crecer desde 2010", ha apuntado en la red social X.

El PSOE, por su parte, ha puntualizado que este impuesto no afectará a las clases medias, a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios. Los socialistas consideran que estas grandes fortunas "consiguen pagar proporcionalmente menos que una familia trabajadora aprovechando los límites del sistema fiscal".

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Por ello, recalcan que van a "cerrar las vías que permiten a los ultrarricos reducir su factura fiscal, sin exenciones ni bonificaciones para esquivar el impuesto", con lo que se recaudarán 2.000 millones más para que "las familias tengan más oportunidades".

"Queremos que España esté a la vanguardia de la justicia fiscal", exclama el PSOE en un comunicado, en el que asegura que defiendne en Europa y en el mundo "un impuesto mínimo global a las grandes fortunas" por lo que deben empezar aplicándolo en España.

"Frente a quienes quieren bajar los impuestos a los que más tienen, nosotros defendemos que quienes más tienen aporten más para financiar el bienestar de todos", concluyen los socialistas.