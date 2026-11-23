Claudia Barraso 23 NOV 2026 - 19:24h.

Laura Brand ha publicado un nuevo vídeo en YouTube donde habla de la polémica del mensaje de su marido desde la cárcel

El mensaje de Russell Brand enviado desde prisión en el que niega su culpabilidad: investigan si infringió las normas

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Laura Brand, la esposa de Rusell Brand, se ha pronunciado sobre la polémica que se generó después de que publicase un vídeo donde aseguraba que su marido le estaba mandando mensajes desde prisión. El humorista cumple condena por delitos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres.

Desde que su marido fue sentenciado a prisión, su mujer sigue con la serie que ellos mismos crearon en YouTube ‘Sunday Service with the Brands’. En el episodio pasado, hizo referencia a que su marido le enviaba mensajes, dejando entender que se podía comunicar con él, según confirma 'The Independent'

En este nuevo episodio, ha hecho referencia a las normas del centro penitenciario ‘HMP Littlehey’, ubicado en Cambridgeshire, en Inglaterra, donde el actor se encuentra cumpliendo condena. “El episodio de la semana pasada recibió una considerable cantidad de atención. Y ahora que entiendo los límites establecidos por el brillante y profesional personal de HMP Littlehey, los respetaré absolutamente”.

Laura Brand también quiso dejar claro que iba a seguir al frente del espacio digital, dedicado a conversar sobre la fe y espiritualidad, por lo que defendió su papel dentro de su familia pese a las críticas que ha recibido. “Seguiré sintiéndome orgullosa de ser esposa, madre y una mujer que defiende a su familia en un momento en el que la imagen que los medios tienen de mi como mujer está siendo objeto de tanto escrutinio”.

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La polémica comenzó el pasado 15 de noviembre, cuando Laur Brand compartió un mensaje que decía que le había mandado su esposo, ya en la cárcel, donde éste agradecía el apoyo recibido y rechazada los delitos por los que fue condenado.

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El mensaje de Russell Brand desde prisión

“Amados hermanas y hermanos de Cristo, que Dios les bendiga por su apoyo. Como saben, no soy culpable de los delitos por los que he sido encarcelado. Así que algo extraño está sucediendo”.

Estas declaraciones provocaron que las autoridades británicas iniciasen una investigación para determinar si Russell incumplió las normas penitenciarias enviándole un mensaje a su esposa sabiendo que esta lo haría público. “Los presos tienen estrictamente prohibido realizar declaraciones que causan angustia a las víctimas y solo se les permite hablar con los medios de comunicación en circunstancias excepcionales”, señaló un portavoz del primer ministro.

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Según explica la revista ‘People’, si las autoridades determinan que Russell incumplió las disposiciones penitenciarias, podría enfrentar medidas disciplinarias, entre ellas restricciones a sus llamadas telefónicas y otras formas de comunicación con su esposa.