La Comunitat Valenciana elige el 29 de noviembre 33 diputados: 16 en Valencia, 12 en Alicante y 5 en Castellón, el mismo reparto que en 2023

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En julio de 2023, la candidatura de Sumar y Compromís logró en Castellón el 14,26% de los votos y se quedó sin diputado. En Alicante, con un porcentaje menor, el 12,84%, obtuvo uno. La explicación está en el tamaño de cada circunscripción. Castellón reparte cinco escaños y Alicante doce, y con cinco el listón para entrar en el reparto está mucho más alto. Las tres provincias valencianas votan el mismo día, pero cada una con reglas de juego muy distintas.

33 escaños, el mismo mapa que en 2023

El decreto de convocatoria aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre asigna a Valencia 16 diputados, a Alicante 12 y a Castellón 5. Son los mismos que en 2023, porque en toda España solo cambian Cádiz y Madrid.

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El reparto sigue el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y después los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Valencia es la tercera circunscripción más grande de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Alicante está entre las mayores del país, y Castellón se queda en un tamaño medio.

Lo que cuesta cada diputado

A 1 de enero de 2026, la Comunitat Valenciana tenía 3.828.470 electores. De ellos, 3.683.012 residían en la comunidad y 145.458 en el extranjero. Valencia reunía 2.044.673, Alicante 1.341.395 y Castellón 442.402.

Si se reparten esos censos entre los escaños, en Castellón toca un diputado por cada 88.500 electores, más o menos. En Alicante son unos 112.000 y en Valencia, unos 128.000. Castellón es la provincia donde menos votos cuesta cada escaño. Aun así, con solo cinco diputados en juego, también es donde más votos necesita un partido pequeño para entrar.

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Cómo votó cada provincia en 2023

En el conjunto de la comunidad, el PP obtuvo 13 diputados con el 34,90% de los votos, el PSOE 11 con el 32,12%, Vox 5 con el 15,65% y Sumar-Compromís 4 con el 15,18%. Votó el 73,59% del censo.

En Valencia, el PP logró 6 escaños con el 33,67%, y el PSOE 5 con el 32,10%, apenas 22.545 votos menos. Sumar-Compromís obtuvo 3 con el 16,83%, y Vox 2 con el 15,22%. Es la única de las tres provincias donde la candidatura de izquierda superó a Vox. Alicante dio 5 diputados al PP, con el 36,77%, y 4 al PSOE, con el 31,99%. Vox sacó 2 con el 16,26%, y Sumar-Compromís 1 con el 12,84%. En Castellón, PP y PSOE se repartieron cuatro de los cinco escaños a partes iguales, con el 35,18% y el 32,58%. El quinto fue para Vox, con el 15,91%. Sumar-Compromís, con apenas dos puntos menos, se quedó sin representación.

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Una izquierda reordenada y caras nuevas

La principal novedad del 29N está a la izquierda del PSOE. Compromís, Podemos, Esquerra Unida del País Valencià y Esquerra Republicana del País Valencià concurren juntos como Compromís-Front Valencià. La coalición no se integra en el Frente Amplio que se presenta en otros territorios. La coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, admitió que “este no es un buen acuerdo ni es el acuerdo que querríamos”, aunque aseguró que estarán “a la altura del momento histórico que estamos viviendo”. La coalición presenta a Àgueda Micó en Valencia, a María Teresa Pérez, de Podemos, en Alicante y a Ignasi Garcia en Castellón. Garcia salta a la política nacional “tras una década como concejal en el Ayuntamiento de Castelló”.

En Valencia, la disputa principal enfrenta a dos aspirantes a la alcaldía de la ciudad. La alcaldesa, María José Catalá, encabeza la lista del PP sin dejar el cargo, y la exdelegada del Gobierno Pilar Bernabé encabeza la del PSOE. Vox presenta a Ignacio Gil Lázaro. En Alicante, el PSOE apuesta por Toni Francés, que sustituye a Alejandro Soler, cabeza de lista en 2019 y 2023. El PP presenta a la diputada Macarena Montesinos y Vox a David García Gomis. En Castellón, el PSOE presenta a María Jiménez, exalcaldesa de Oropesa del Mar; el PP, a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, y Vox, a Alberto Asarta Cuevas.

En Castellón, con cinco escaños, un puñado de votos puede decidir si el último diputado es para Vox o para la izquierda, como ya ocurrió en 2023.