El actor, condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual, se encuentra en la cárcel londinense de HMP Wandsworth

Russell Brand, condenado a 10 años y medio de prisión por un delito de violación y tres de agresión sexual

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La vida de Russell Brand ha dejado de ser la que era después de que un jurado le declarase culpable de violación y tres delitos de agresión sexual. El actor de 51 años se encuentra en la prisión londinense de HMP Wandsworth, donde ha comenzado a cumplir una condena de diez años y medio de cárcel. Ahora, ya se ha conocido cómo han sido sus primeras horas entre rejas.

'Daily Mail' ha desvelado cómo está afrontando el intérprete sus primeros días en el centro penitenciario donde, hasta el momento, se han centrado en el aislamiento, en las burlas de otros reclusos y en su refugio en la Biblia.

Aislado en su celda

Según fuentes citadas por el periódico británico, Brand está intentando mantener "una actitud digna y tranquila", aunque estar en prisión "durante tanto tiempo obviamente le está causando una enorme angustia", ha explicado una persona conocedora de su situación al citado medio.

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La misma fuente ha afirmado que el cómico está haciendo todo lo posible por no exteriorizar su miedo y que, por ese motivo, permanece en su celda tanto tiempo como puede. "Ha estado intentando no mostrar miedo, así que se queda en su celda todo lo que puede", ha añadido.

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Durante su primera noche en la cárcel, le habrían servido la cena y le habrían dado un "paquete para la primera noche" que consistía en artículos de aseo personal, incluyendo un cepillo de dientes, pasta de dientes, papel higiénico y un paquete de alimentos con cereales, té, leche y azúcar, así como caramelos, zumos en barra y galletas digestivas. Al día siguiente le habrían servido cereales o gachas de avena, fruta y una taza de té.

La religión

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de sus primeras horas en prisión es el protagonismo que han cobrado sus creencias religiosas. Brand, que en los últimos años ha hablado abiertamente de su conversión al cristianismo, habría encontrado en la lectura y la oración una manera de sobrellevar su nueva realidad.

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De acuerdo con el tabloide, el actor ha conseguido una Biblia y varios libros de oraciones a través de la biblioteca de la prisión. Desde entonces, estaría dedicando gran parte de su tiempo a leer, meditar y rezar durante horas.

"Ha sacado un par de libros de la biblioteca, entre ellos una Biblia y algunos libros de oraciones. Ha estado leyendo, meditando y rezando durante horas y horas", han indicado.

La religión ya había dado que hablar durante su proceso judicial, y es que Brand acudió a algunas sesiones del juicio sujetando una Biblia.

Entre burlas e insultos

La naturaleza de los delitos por los que ha sido condenado han provocado que su llegada a Wandsworth no haya pasado desapercibida. Tal y como publica la prensa británica, varios reclusos han comenzado a increparle desde las ventanas de sus celdas.

Uno de esos momentos habría ocurrido cuando Brand se encontraba leyendo la Biblia en el patio y un preso le gritó" No means no", es decir, "No significa no", en alusión a los delitos sexuales por los que acababa de ser declarado culpable.

El actor se habría "tomado con bastante calma" la situación, ha explicado la fuente, añadiendo que en lugar de regresar al interior del edificio colocó los brazos detrás de la espalda y caminar mientras miraba hacia las ventanas desde las que procedían los gritos.

Además, una mujer que paseaba a su perro frente a la cárcel habría gritado: "¡Púdrete en el infierno, violador! ¡Justicia para las mujeres! ¡Que te jodan, Russell! ¡Pobre de tu familia! ¡Eres una vergüenza! ¡Te mereces todo lo que te está pasando!".

Ante estas situaciones, otra fuente ha manifestado que "Brand solo sale de su celda para recoger la comida a la hora de las comidas y después regresa. Va como una sombra".

La misma persona ha asegurado que los fines de semana en Wandsworth resultan difíciles por la falta de personal y las limitaciones para salir de las celdas. Según ha contado, la cena se sirve alrededor de las 16:30 horas y los internos permanecen encerrados hasta las ocho de la mañana del día siguiente.