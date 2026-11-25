Jennifer Barreto se convirtió en la primera reina en conquistar el título universal de Miss Universo siendo madre de una niña y casada

Uno de los jurado declaró a qué tipo de mujer buscaban: "Con lado humano, que marque centro, que marque historia"

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San JuanEl pasado martes se celebró el certamen Miss Universo 2026, en el que la puertorriqueña Jennifer Barreto se coronó e hizo historia al ser la primera madre en alcanzar este hito, con el que dio a Puerto Rico su sexta corona en este concurso que celebra su 75 aniversario.

Barreto, de 27 años, se impuso en esta edición celebrada en Puerto Rico a las candidatas de República Dominicana, Melissa Núñez, quien fue la primera finalista; Venezuela, Clara Vegas (segunda); Filipinas, Bea Millan-Windorski (tercera); y Nueva Zelanda, Georgia Waddington (cuarta).

La joven, que ha trabajado como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico, puso fin a 20 años de espera en la isla por una nueva corona.

La última puertorriqueña que conquistó Miss Universo fue Zuleyka Rivera en 2006. Esta es la segunda vez que Puerto Rico gana el certamen siendo este celebrado en su tierra, después de Denise Quiñones en 2001.

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Tras la modificación de las reglas del certamen que permitió la participación de mujeres casadas y con hijos, Barreto, que tiene una niña, se convirtió en la primera reina en conquistar el título universal siendo madre y casada.

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La petición del jurado para nombrar a la ganadora

Un total de 116 mujeres compitieron por la corona en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Miles de seguidores de Miss Universo llenaron el Coliseo vestidos de gala y con banderas de sus países, entre ellos muchos procedentes de países latinoamericanos como Venezuela, México y Nicaragua, además de Puerto Rico.

Al top 12 clasificaron los países República Democrática del Congo, Francia, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Tras recibir una flor blanca de un grupo de niñas adornadas con una banda con los nombres de los distintos países y desfilar por el Coliseo, el jurado anunció a las cinco finalistas.

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Las finalistas, quienes se encontraban entre las favoritas según los sondeos, tuvieron que responder preguntas del jurado, entre ellas: ‘¿Qué es lo que el mundo más necesita de sus líderes en este momento?’.

La venezolana Clara Vegas destacó la empatía, recordando los terremotos de este año y la solidaridad de la población durante la crisis; mientras que la dominicana Melissa Núñez apostó por la responsabilidad y la rendición de cuentas.

Antes de la gala, Joyce Giraud, miembro del jurado y Miss Universo Puerto Rico 1998, dijo a EFE que buscaban alguien con "lado humano, que marque centro, que marque historia": "Una mujer inteligente, elocuente, empática, bella, carismática, es el paquete completo", afirmó.

La polémica de la organización

La celebración del 75 aniversario del certamen se produce pese a las controversias internas de la organización que llevaron a vetar a seis candidatas del Sudeste Asiático: Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos.

La empresa está dividida a partes iguales desde enero de 2024 entre Legacy Holding (que sería Miss Universo Occidental), del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú; y JKN Global Group, de la tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip (autodefinida como Miss Universo Oriental).

En la edición de 2025 en Tailandia, se coronó la mexicana Fátima Bosch, quien adquirió popularidad por denunciar los insultos del entonces organizador del evento tailandés, el empresario Nawat Itsaragrisil, aunque luego emergieron acusaciones de fraude por su elección.

Pese a todo, las entradas disponibles para asistir a la competición final se agotaron en menos de 48 horas, marcando un tiempo récord de ventas en la historia del certamen, que regresó en esta edición por cuarta vez a Puerto Rico y otorgó a la isla caribeña su sexta corona.