Madrid elegirá el 29 de noviembre 38 diputados, uno más que en 2023, y Cádiz bajará de nueve a ocho

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En las primeras elecciones democráticas, en 1977, la provincia de Madrid eligió 32 diputados. Medio siglo después elegirá 38, seis más, el mayor aumento de cualquier circunscripción española en ese periodo. El último escaño, el que llega en estas elecciones, refleja la misma tendencia que los anteriores: la población española se concentra cada vez más en las grandes áreas urbanas y en parte de la costa, y el mapa del Congreso se ajusta a ello en cada convocatoria.

Un reparto con el total fijo

El decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, publicado en el BOE el 6 de octubre, establece que “Madrid sumará un escaño más en las elecciones generales del 29 de noviembre y pasará de 37 a 38 diputados”. El escaño se le quita a Cádiz, “que perderá uno y bajará de 9 a 8 representantes”. Son las dos únicas circunscripciones que modifican su representación respecto a los comicios de 2023.

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No puede ser de otra forma, porque el Congreso tiene un tamaño fijo. El artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que el Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados. De ellos, a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y Ceuta y Melilla eligen uno cada una. Los 248 restantes se reparten según la población. Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. Los escaños que sobran se asignan uno a uno a las provincias con mayores restos decimales. Con un total cerrado, cuando una provincia gana un diputado, otra tiene que perderlo.

Lo que dicen los padrones

Para estas elecciones, la referencia de población es “el padrón de 1 de enero de 2025”. En esa fecha, la provincia de Madrid tenía oficialmente 7.137.031 habitantes. Tres años antes, a 1 de enero de 2022, tenía 6.750.336. El crecimiento es de 386.695 personas, un 5,7%, más que la población de muchas provincias.

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Cádiz, en cambio, apenas se movió. Pasó de 1.246.781 habitantes a 1.257.041, poco más de 10.000 personas, un 0,8% más. La provincia gaditana no ha perdido población, como a veces se dice. Lo que ocurre es que ha crecido mucho menos que la media, y en un reparto proporcional eso basta para perder un escaño. En 2023, Cádiz ya consiguió su noveno diputado por los pelos. Logró “una cuota de 0,51 para el último escaño”, frente al 0,48 de Badajoz y el 0,47 de Tenerife. Esta vez, la evolución demográfica no ha bastado.

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Un largo historial de subidas

El escaño del 29N continúa una tendencia de décadas. Madrid eligió 32 diputados entre 1977 y 1982. Pasó a 33 en 1986, a 34 en 1993, a 35 en 2004, a 36 en 2011 y a 37 en 2019. Otras provincias han hecho el camino contrario. Desde 1977, León ha perdido dos escaños, Zamora y Soria uno cada una, y cada una de las cuatro provincias gallegas otro. Alicante y Málaga han ganado tres cada una.

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La explicación de fondo es demográfica. El reparto se ha ido desplazando hacia Madrid y el Mediterráneo, y alejándose del noroeste y del interior, por la concentración de población en las grandes áreas urbanas y en algunas zonas de la costa. El mínimo de dos escaños por provincia ha frenado la caída de las provincias más pequeñas.

Más diputados, pero menos peso por voto

El nuevo diputado no corrige el desequilibrio de fondo. Madrid tiene el 14,5% de la población española, pero solo el 10,9% de los escaños, una diferencia de 3,6 puntos, la mayor de todas las provincias. En Madrid hay 188.655 residentes por cada diputado. En Soria o Teruel, poco más de 45.000 vecinos por parlamentario. Barcelona es la segunda provincia peor representada, con el 12,1% de la población y el 9,1% de los escaños. El Proyecto de Integridad Electoral, un estudio internacional, da a las circunscripciones españolas una puntuación de 59 sobre 100, la más baja de todos sus indicadores, por la desproporcionalidad propia de la circunscripción provincial.

¿A quién habría ido el escaño en 2023?

Con los votos de las últimas generales, el diputado número 38 de Madrid se lo hubiera llevado el PSOE. Es solo una simulación, y el resultado real dependerá de cómo voten los madrileños el 29 de noviembre. Lo que ya es seguro es que, si nada cambia en la ley, la provincia más poblada de España seguirá eligiendo más diputados en las próximas convocatorias.