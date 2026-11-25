La Guardia Civil ha detenido en Zamora a una mujer que se había fugado con sus dos hijos, de tres años y 11 meses, tras perder su custodia

Los niños, que se encuentran en perfecto estado de salud, han sido entregados al padre, de 39 años

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ZamoraLa Guardia Civil ha detenido en Zamora a una mujer que había huido del municipio alicantino de Nucia junto a sus hijos de tres años y de 11 meses. Según ha informado el medio de comunicación 'Levante-EMV', los agentes de la Benemérita llevaban buscando a esta mujer desde que su madre denunciase el pasado lunes 23 de noviembre su desaparición.

Al parecer, la madre de estos niños se habría dado a la fuga desde que un juzgado le otorgase a su expareja la custodia completa de los menores. Fuentes consultadas por el medio de comunicación han informado que este proceso por la custodia de los pequeños comenzaba debido a "un procedimiento judicial por violencia de género, aunque no han trascendido los detalles".

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La búsqueda y la detención de esta mujer

La mujer, de nacionalidad canadiense, huyó con un Toyota de color gris junto a sus pequeños. Fue su propia madre la que denunció en el cuartel de Altea de la Guardia Civil la desaparición de su hija y de sus dos nietos cuando encontró varias notas en la vivienda de la mujer en la que informaba sobre su huida.

"Básicamente, argumentaba que había decidido irse con sus hijos 'para protegerlos de su padre' y porque temía por su seguridad", destacan desde el medio de comunicación anteriormente citado. Al encontrar estas notas, la abuela de los pequeños se acercó hasta el cuarte de la Guardia Civil de Altea y denunció la fuga de su hija y de sus nietos.

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Según indican desde el periódico 'Levante-EMV', la mujer "atravesaba un momento de cierta desestabilización psicológica que llevó a su madre a suplicar que la localizaran lo antes posible, temerosa de que pudiese realizar alguna acción extrema con los pequeños o consigo" misma. Por eso, desde la Guardia Civil se desplegó un dispositivo de búsqueda para intentar localizar a la mujer y a sus dos hijos.

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Para ello, se rastrearon cámaras de seguridad y las imágenes captadas por Tráfico. Tras un intenso trabajo de búsqueda, los agentes de la Benemérita localizaron gracias a la matrícula del coche a la mujer a su paso por Madrid.

"Con esa información en la mano, se puso en marcha la difusión policial que finalmente ha permitido localizar en Zamora a la fugitiva, probablemente cuando pretendía cruzar a Portugal", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado. Fue entonces cuando la Guardia Civil detenía este martes 24 de noviembre a la madre que está acusada de un presunto delito de sustracción de menores.

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Por su parte, los niños, que se encuentran en perfecto estado de salud, han sido entregados al padre, de nacionalidad española y 39 años de edad. Ahora, la mujer y madre de estos dos pequeños permanece en los calabozos de Zamora a la espera de pasar a disposición judicial.

El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

¿Cómo aportar información?

Además, si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.