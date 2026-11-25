El suceso ha tenido lugar después de un intento de robo frustrado a un vehículo blindado

Tras verse sorprendidos por las fuerzas policiales, el grupo armado decidió atrincherarse en el centro comercial tomando rehenes

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Cartagena de IndiasUna veintena de rehenes, secuestrados por un grupo de delincuentes encapuchados y fuertemente armados en un centro comercial de Cartagena de Indias, al norte de Colombia, han sido finalmente liberados tras más de 14 horas de tensión. Los asaltantes tomaron el establecimiento justo después de un intento frustrado de robo a un vehículo blindado y, ante la situación, que mantenía en vilo a las autoridades, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, intervino para lanzar un ultimátum a los secuestradores, que permanecían cercados por un amplísimo dispositivo con presencia policial y militar.

Lo ocurrido tenía a la ciudad costeña bajó tensión, desplazándose hasta allí el propio presidente colombiano para ponerse al frente del operativo policial tras modificar su agenda.

Colombia insta al grupo armado a liberar a todos los rehenes

“Va a salir bien para los secuestrados. No estoy tan seguro de que salga tan bien para los bandidos”, había advertido Abelardo de la Espriella, con todos los focos puestos en la situación en el interior del centro comercial de la cadena ‘Éxito’, en el que se contextualizan los hechos.

Alrededor del establecimiento, un amplísimo dispositivo, con un helicóptero maniobrando también en las inmediaciones, presionaba a los delincuentes. La zona fue completamente acordonada, con presencia de policías, militares y sanitarios. Todo mientras les daban un plazo límite hasta las 00:30 horas (hora local) para entregar a todos los rehenes antes de ordenar a las fuerzas de seguridad una intervención; una advertencia que, finalmente, tras 14 horas agónica, ha tenido efecto con la liberación total de todos los secuestrados.

El asalto al supermercado con toma de rehenes ha ocurrido tras un robo frustrado

El suceso, según la investigación llevada a cabo por las autoridades, se ha producido inmediatamente después de que un grupo de delincuentes encapuchados con armas largas entrase, a alrededor de las 8:00 horas (hora local) en el aparcamiento de un centro comercial con el objetivo de asaltar un vehículo blindado. Sin embargo, la presencia de los asaltantes fue advertida por los equipos de vigilancia del lugar gracias a las cámaras de seguridad, lo que motivó que el personal activase los botones de pánico, con una alarma silenciosa conectada directamente con la Policía.

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Todo ello hizo posible que los primeros agentes llegasen rápidamente hasta el lugar, siendo que los delincuentes, al verse sorprendidos y acorralados, optaron por meterse en el centro comercial, tomando por rehenes a clientes y empleados.

Durante horas, la preocupación y la tensión fueron en aumento, mientras un amplio número de agentes de distintos cuerpos de las fuerzas del orden fueron cercando las inmediaciones del recinto. Con la Policía y el Ejército desplegados y tomando posiciones estratégicas, con francotiradores en azoteas, los delincuentes, sin salida, finalmente empezaron a ceder.

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Al mediodía, los asaltantes dejaron marchar inicialmente a cinco mujeres mayores y después, durante la tarde, a cinco personas más. Tras ello, la situación siguió alargándose, siendo que los agentes reforzaron todavía más su presencia, desalojando los alrededores del centro comercial y alejando a los medios de comunicación al tiempo en que reforzaban aún más el perímetro.

Tras esa actuación, y tras la llegada de Abelardo de la Espriella al Puesto de Mando Unificado, emitiendo un ultimátum, los secuestradores han acabado cediendo.