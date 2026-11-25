El actor se abre en canal sobre los aspectos más dolorosos de su vida en sus memorias, 'Toda una aventura', que acaban de publicarse en español

Michael Douglas, sobre su relación con Catherine Zeta-Jones: "Cuando me pidió monogamia, tuve que llamar a cinco mujeres”

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Michael Douglas ha decidido abrirse en canal sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Y lo ha hecho en sus memorias, 'Toda una aventura', que acaban de publicarse en español de la mano de Libros Cúpula (Planeta).

A lo largo de 484 páginas, el actor se sincera sobre los aspectos más sonados y, a su vez, desconocidos de su faceta personal y profesional. Sin embargo, uno de los momentos más trágicos de su vida llegó tras la adicción a las drogas de su hijo mayor, Cameron Douglas, por la que estuvo a punto de perder la vida y pasó siete años en prisión, dos de ellos en régimen de aislamiento.

Así lo ha confesado el actor en su autobiografía, donde no solo habla del infierno que vivió con su primogénito, sino también de los errores que reconoce haber cometido como padre.

"Más de una vez me han culpado de ser un padre ausente para Cameron. Estoy dispuesto a asumir parte de esa responsabilidad", asevera al recordar aquellos años.

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El protagonista de 'Wall Street' explica que su carrera ocupó gran parte de su vida cuando nació su primer hijo y que, en ocasiones, "no estaba tan presente como debía", de ahí que "los problemas de mi matrimonio con Diandra se alargaron más de lo necesario", desvela.

La situación también estuvo condicionada por el peso del apellido familiar. Cameron no solo era hijo de Michael Douglas, sino también nieto de Kirk Douglas, dos generaciones de actores cuya trayectoria proyectaba una gran "sombra" sobre él. "En nuestra familia, la sombra de la fama era más larga que nunca", reflexiona.

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El día que su hijo estuvo a punto de morir

Los problemas de Cameron se agravaron cuando terminó sus estudios y se instaló en Los Ángeles. Según narra su padre, para entonces se había convertido en un consumidor habitual de cocaína y heroína. Además, traficaba con metanfetaminas para financiar su adicción y llevaba una pistola Glock para protegerse.

Uno de los episodios que más marcaron a Michael Douglas ocurrió una noche en la que su hijo entró en una tienda y sacó el arma. Alguien alertó a la policía y, cuando Cameron salió del establecimiento, los agentes lo identificaron como un hombre armado. Estuvo a punto de recibir varios disparos.

"Una noche entró en una tienda y sacó una pistola. Llamaron a la policía y casi lo matan a tiros. Ese día casi lo pierdo", revela.

"Yo sabía que aún había un chico bueno detrás de esa fachada, pero no sabía cómo sacarlo de aquel atolladero", escribe. Probó con terapia, amenazas y diferentes estrategias para intentar conseguir que Cameron reaccionara. Sin éxito.

Las drogas

La desesperación llegó a llevarle a plantearse medidas extremas. En una ocasión, cuando Cameron estaba viviendo en Nueva York, el actor organizó un plan para trasladarlo por la fuerza a un centro de rehabilitación. Había pedido ayuda a dos hombres que debían esperarles después de que padre e hijo salieran a pasear al perro.

"Me miró, como diciendo: 'Papá, ¿cómo has podido?'". Finalmente, Douglas decidió cancelar el plan porque no quería que nadie terminara herido. "Es un tío duro. Muy duro", cuenta Douglas.

Otra de las preocupaciones del actor era comprobar cómo su primogénito desperdiciaba las oportunidades profesionales que se le presentaban. A pesar de sus problemas, había conseguido hacerse un hueco como DJ y había empezado a participar en algunos proyectos como actor.

Con ese objetivo, Michael, su padre Kirk y su madre participaron junto a Cameron en la película 'Cosas de familia'. Para el actor, aquel proyecto suponía una oportunidad de compartir trabajo con tres generaciones de la familia.

Después de aquel film, Cameron participó en otros proyectos y consiguió un papel protagonista en un largometraje que iba a rodarse en Europa. Parecía que, por fin, podía comenzar a construir una carrera independiente de la de su padre y su abuelo. Pero no fue así.

Al no encontrar heroína en Inglaterra, viajó hasta Alemania para conseguir droga justo antes de comenzar el rodaje. Los productores descubrieron lo que había ocurrido y lo despidieron el primer día de trabajo. "Adiós a esa idea de que, mientras te presentes en el trabajo, estás bien", señala Douglas.

La situación también empezó a afectar a los hijos pequeños del actor, Dylan y Carys, fruto de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones.

La investigación de la DEA y los siete años de prisión

En 2009, el actor recibió una de las peores noticias de su vida. La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) estaba investigando a Cameron. El actor se encontraba en Los Ángeles y organizó un encuentro con su hijo en el Beverly Hills Hotel. Acudió acompañado de un mediador especializado en adicciones y trató de convencerle de que abandonara el país.

"Yo estaba muerto de miedo y le supliqué a Cam que saliera del país", recuerda. Pero no lo consiguió.

El 28 de julio de 2009, Cameron abrió la puerta de su casa y se encontró con los agentes de la DEA, que procedieron a arrestarlo. Finalmente, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y, a principios de 2010, fue condenado a cinco años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

"La sensación de salir de aquella sala sin nuestro hijo fue horrible y surrealista", escribe.

Ya desde la cárcel, su primogénito le escribió una carta pidiéndole perdón tanto a él como al resto de la familia por sus comportamientos. "No estamos avergonzados, te queremos, solo creemos que has escogido un camino muy difícil. Solo quiero que sepas, Cameron, que rezo cada día por ti y que te quiero de verdad", le respondió el intérprete.

Pero la situación de Cameron dentro de prisión terminó complicándose todavía más. Estando dentro volvió a consumir heroína. Los funcionarios lo descubrieron y el juez decidió añadir cuatro años y medio más a su condena. Michael Douglas narra que se trató de la condena más larga impuesta hasta entonces en el sistema penitenciario estadounidense por una recaída de esas características dentro de prisión.

Además, Cameron tuvo que pasar dos años en régimen de aislamiento, sin recibir visitas de sus familiares y prácticamente sin contacto humano. "Estamos hablando de un drogadicto no violento al que quieres rehabilitar. ¿Por qué quieres que no vea a su familia? ¿Por qué le niegas el acceso a recursos?", se pregunta en el libro.

Cameron acabó pasando siete años entre rejas, dos de ellos en aislamiento total. "Siete años encerrado en aquella jaula, y dos de ellos en aislamiento total, apartado de su familia y de toda clase de interacción humana. Día tras largo día sin nada más que tus pensamientos, con tu propia mente carcomiéndote. ¿Cómo le afecta eso a una persona?", cuenta.

Su nueva vida tras salir de prisión

Después, Cameron recuperó la libertad. "Cuando lo miraba, seguía viendo al chico dulce al que había visto crecer. Había aguantado siete años en el infierno, pero por fin se había acabado. Estaba limpio y sobrio. Y era libre. Le habían dado una segunda oportunidad", escribe.

Tras pasar un tiempo en un centro de reinserción, donde continuó limpio y superó los controles de detección de drogas, el mismo juez que lo había condenado autorizó que se trasladara a Los Ángeles para retomar su carrera como actor. Una de las primeras casas en las que vivió fue, además, la de sus abuelos Kirk y Anne.

Poco después, Cameron consiguió rehacer su vida y formar su propia familia. Actualmente es padre de dos hijos, Lua y Ryder, y mantiene una relación muy cercana con su progenitor.

"Ahora a Cameron le va genial. Es increíble verlo con sus dos hijos, Lua y Ryder". Y sentencia: "Él es un padre devoto y maravilloso que quiere mucho a sus hijos, y yo no podría estar más orgulloso del hombre en que se ha convertido".