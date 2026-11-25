Maitena Berrueco 25 NOV 2026 - 06:30h.

La deportista de Irun logra la medalla de oro en la categoría Stand 1 femenina en su primer Mundial y Francesena la de plata

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San SebastiánCuando Saioa Huarte vino al mundo, hace 18 años, lo hizo con una discapacidad física, una parálisis cerebral congénita que afectó al lado izquierdo de su cuerpo, limitando su movimiento y su equilibrio.

Pero su discapacidad física no le impidió probar, con solo 8 años, a subirse a una tabla de surf en la playa de La Zurriola. Su perseverancia y su destreza le han llevado ahora a coronarse como la campeona del Mundo de surf adaptado en la categoría Stand 1 femenina. “Este deporte me permite demostrar mis capacidades dentro de mis limitaciones”, confiesa. En el mismo Mundial, otro guipuzcoano, Aitor Francesena 'Gallo', seis veces campeón del mundo, ha logrado la medalla de plata en categoría de invidentes.

Con solo 18 años, para Saioa, que en junio se proclamó campeona de España de Stand 1, era su primer Mundial y, pese a todo, llegó a California, inusualmente tranquila, “no estaba nerviosa como otros campeonatos en los que parece que tenía que demostrar mi valía”, la parasurfista vasca pretendía, “disfrutar y dar lo mejor de mi”.

La terapia del mar

“Yo compito en Stand 1 femenino, una categoría en la que surfeamos de pie sobre la tabla”, explica. En su caso, la discapacidad le afecta al lado izquierdo del cuerpo, por lo que “tengo algunas dificultades con el equilibrio y la remada con uno de los brazos”, que le han obligado a “adaptar mi técnica, utilizo una manopla especial y con entrenamiento he conseguido ir mejorando poco a poco”.

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La primera vez que Saioa se subió a una tabla fue en la playa donostiarra de La Zurriola, lo hizo simplemente, “para disfrutar del mar”, de la mano del proyecto ‘Kind Surf’, que acerca esta disciplina deportiva a personas con diferentes capacidades. Aquella niña de ocho años no podía imaginar, entonces, que “ese día cambiaría mi vida”: “Descubrí la terapia del mar, dicen que cuando alguien entra al mar, se olvida todo lo que pasa en tierra, y en mi caso, ocurre algo así”.

Solo una década después, Saioa ha conseguido ser campeona de España y participar en su primer Mundial, “ algo que no entraba en mis planes, al menos de manera tan rápida”, confiesa.

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La Zurriola y Zarautz, "en casa"

Aunque, Saioa está acostumbrada a cabalgar las olas de los arenales guipuzcoanos, en California, le ha tocado demostrar su destreza en una piscina de olas, “por primera vez”, y es que el Campeonato del Mundo de surf adaptado se ha desarrollado en las instalaciones DSRT Surf de California, que paradójicamente, utilizan la tecnología de la empresa guipuzcoana Wavegarden. La experiencia, dado el resultado, ha sido más que satisfactoria, pero la parasurfista vasca insiste en que en las playas de La Zurriola o Zarautz, es donde “me siento como en casa”, pese a que admite que son “exigentes”, sobre todo, en determinados momentos del año.

A sus 18 años, esta deportista guipuzcoana compagina los entrenamientos y su participación en diversas competiciones con sus estudios de ‘Diagnóstico por Imagen y Medicina Nuclear’. “Cuando las condiciones del mar lo permiten, aprovecho para surfear y seguir mejorando mi técnica, pero también es importante la preparación física fuera del agua, especialmente para trabajar el equilibrio y la movilidad, explica.

Aún con el subidón de haber logrado el oro en el Mundial, Saioa no para y ya piensa en “seguir mejorando” para conseguir nuevos retos. Su sueño, sería que el surf adaptado pudiera llegar algún día a estar incluido en los Juegos Paralímpicos y porqué no, tal vez en Brisbane 2032, “que yo pudiera participar”.