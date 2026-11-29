Equipo Outdoor 29 NOV 2026 - 12:43h.

La influencer ha dedicado unas emotivas palabras a su madre Merchi en su cumpleaños y también en el día de su "esperada jubilación"

La increíble fiesta de cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja: lleno de princesas y con mesa dulce y salada

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Anabel Pantoja está de celebración este 29 de noviembre y no por la fiesta de la democracia, si no porque cumple años una de las personas más importantes de su vida: su madre Merchi.

La influencer ha vuelto a abrir las puertas de su intimidad familiar para rendirle un homenaje de lo más especial a Merchi que acaba de soplar 65 velas. Lejos de los posados formales, la influencer ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un vídeo tan tierno como divertido que derrite a cualquiera.

En las imágenes, la orgullosa abuela saca su lado más espontáneo y baila con total desparpajo al ritmo del icónico ‘Baile del gorila’, de Melody, mientras sostiene y hace reír a la pequeña Alma, demostrando que la complicidad entre abuela y nieta es absoluta.

Acompañando esta estampa cargada de ternura, la sobrina de Isabel Pantoja ha dedicado unas palabras a corazón abierto que reflejan lo importante que es Merchi no solo en su vida, si no también en la vida de la pequeña Alma:

"Hoy cumples 65 años y quería felicitarte así con este instante, que disfruto a diario de veros. Ojalá sigas a nuestro lado por muchos años más, y que en esta jubilación y etapa de tu vida puedas disfrutar de tu pequeña todo lo que puedas y más", escribía emocionada la sevillana. Un mensaje que remataba con una declaración de amor incondicional: "Te queremos, para mí, la mejor hija, madre y abuela".

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Anabel, muy unida desde siempre a su madre

No es ningún secreto que Merchi y Anabel forman un tándem inseparable. Aunque siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano lejos del foco mediático, Merchi ha sido el refugio incondicional de su hija, sosteniendo su mano tanto en sus mayores triunfos televisivos como en los baches sentimentales y familiares más complicados.

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Ahora, estrenando jubilación y volcada por completo en su papel de abuela primeriza, Merchi se ha convertido en el apoyo indispensable de Anabel en esta nueva aventura que es la maternidad.