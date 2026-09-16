Rocío Ponce 16 SEP 2026 - 08:00h.

Tenemos las claves del plato rápido y delicioso que hace Rocío Martín Berrocal con tomate, pepino y queso feta

La sencilla y ligera cena que comparten Vicky Martín Berrocal y su madre: "Una delicia"

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Rocío Martín Berrocal es la más desconocida del clan liderado por Vicky, su hermana, y su madre, Victoria. Junto a su sobrina Alba, forma una de las familias más conocidas y populares no solo de la prensa del corazón, sino también de las redes sociales, del mundo de la moda, etc. A Rocío le encanta la cocina y en sus redes sociales suele compartir algunas de las recetas que hace en casa. "Puede ser un aperitivo o también para acompañar cualquier otro plato, es la receta de ensalada viral del verano", aseguró en su post.

Aunque la andaluza no es chef, se nota que disfruta y tiene mano con los fogones porque apuesta por este tipo de contenido en su perfil como creadora digital. Toma nota de cómo hacer de forma rápida esta receta con la que sorprender a tus invitados y salir de la zona de confort de la ensalada de siempre.

Ingredientes

Tomate rallado

Pepino

Cebolla morada

Aceitunas

Queso feta

Vinagre de Módena

Aceite de oliva virgen extra

Orégano

Sal y pimienta

Chips de boniato

Parmesano rallado

Aceite de oliva virgen extra

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Paso a paso

Servimos aceite en un plato grande (cubriéndolo por completo) y luego añadimos el vinagre de Módena sobre este haciendo pequeños puntitos o rayas. Después rallamos el tomate sobre esta mezcla, cubriendo casi por completo el plato (menos los bordes), y continuamos rallando la cebolla y el pepino.

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El siguiente paso es el de las aceitunas cortadas y sin hueso (Rocío las usa negras, pero valdrían tus preferidas). Queso feta, sal, pimienta y orégano para terminar la ensalada.

En la freidora de aceite cocina chips de boniato (muy sencillo, en rodajas y con un poco de AOVE, sal y parmesano). Que sirven para dipear con la ensalada.

Lo que dice la experta

"Desde mi enfoque de consulta, en el que aplico una educación nutricional práctica con recetas reales, fáciles, poco restrictivas y con sentido clínico, la idea que propone Rocío me gusta bastante", nos dice Laura Gallardo Amaro, dietista-nutricionista en Nuteco. "Me parece una propuesta atractiva, sencilla y fácil de trasladar a la vida real, aunque haría algunos matices antes de recomendarla como un 'plato completo'".

A nivel nutricional, valora positivamente la calidad de los ingredientes y, en particular, el tipo de grasas que aporta la receta, procedentes principalmente del AOVE, el queso feta y las aceitunas. "El AOVE, como principal fuente de grasa, encaja perfectamente dentro de un patrón de alimentación mediterránea y contamos con amplia evidencia sobre sus beneficios cuando forma parte de este tipo de alimentación. Por eso, no intentaría convertirla en una receta más “light” reduciendo o eliminando ingredientes simplemente porque aporten grasa o calorías. Prefiero valorar qué aporta cada alimento y, sobre todo, cómo queda estructurada la comida en su conjunto. Es algo que intento transmitir mucho en consulta: comer saludable no debería significar comer de forma restrictiva", apunta la experta.

"En cuanto a originalidad, creo que uno de sus puntos fuertes está precisamente en la presentación y en la combinación de sabores y texturas", valora el plato de la hermana de Vicky Martín Berrocal. Según la nutricionista, en muchas ocasiones no necesitamos descubrir alimentos nuevos, sino encontrar maneras diferentes, sencillas y apetecibles de utilizarlos, y esta receta funciona muy bien en ese sentido.

¿A quién se la recomendaría? "En principio, a la población general que busque ampliar su repertorio de recetas sencillas, apetecibles y saludables. Después, como ocurre con cualquier receta, habría que individualizar en cuanto a cantidades y posibles modificaciones". En su opinión, tal y como está planteada, la ve como un entrante o como parte de una comida, más que como plato único.

Más posibilidades

"Si quisiera mejorarla o plantear alternativas, mi objetivo sería sobre todo aumentar la presencia de verduras y fibra y asegurar una fuente suficiente de proteína en el conjunto de la comida", añade Laura. Por ejemplo, una opción muy sencilla, según la experta, sería añadir unos canónigos. Y ofrece una alternativa de lo más atractiva e incluso de tendencia gastroasiática: "Utilizar este mismo relleno dentro de hojas de cogollos pequeños de lechuga, a modo de saam. Así mantenemos la esencia de la receta, pero incorporamos más verdura, volumen y una textura diferente".

Respecto a la proteína, se podría incorporar algún alimento proteico; por ejemplo, un queso cottage podría combinar bien, pero le gusta la idea de mantenerla como entrante y completar después la comida con una buena fuente de proteína. Por ejemplo, podría acompañarse de un segundo plato de pescado y tendríamos una comida mucho más completa. "Creo que ese es precisamente el mensaje nutricional interesante: no todas las recetas tienen que contener absolutamente todos los nutrientes ni convertirse obligatoriamente en un plato único. Lo importante es entender qué nos aporta una preparación y cómo podemos complementarla dentro del conjunto de nuestra alimentación. Una recomendación nutricional no solo tiene que ser adecuada sobre el papel, también tiene que ser práctica, apetecer y poder mantenerse en el tiempo", añade.