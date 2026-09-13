Rocío Ponce 13 SEP 2026 - 13:00h.

Mónica Rosón, experta en vinos, nos cuenta cuáles son sus rosados económicos preferidos y algunos trucos para sacarles partido

Cómo afecta el calor al vino y qué podemos hacer para protegerlo en verano

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Pocas cosas se disfrutan tanto como un vino rosado fresco y agradable al paladar. Por suerte, para hacerlo no tenemos que dejarnos medio sueldo y así nos lo confirma la sumiller Mónica Rosón. Con ella hemos hablado de los vinos tintos y los vinos blancos económicos, no podíamos dejar fuera los rosados que son auténticos todoterreno, aunque muchas personas aún no lo tienen en cuenta.

"Los rosados son vinos muy versátiles que todos deberíamos tener en casa. Son vinos perfectos para el aperitivo, para ensaladas, platos veraniegos, pero también para verduras y plancha", asegura la experta en vino.

El truco del color

Debemos tener en cuenta que los colores de los rosados abarcan toda la gama del rosa, desde el rosa pálido al fucsia e incluso un rojo fresa, y también tonos que viran al naranja asalmonado o piel de cebolla. "Pero hay que tener cuidado con esto porque los rosados se oxidan muy rápido y puede que el tono anaranjado sea por oxidación. Para evitar esto, hay que revisar la añada y siempre escoger la actual. La gran mayoría de los vinos rosados son jóvenes o apenas tienen unos meses sobre lías, así que, teniendo en cuenta que las vendimias están acabadas en septiembre, están en el mercado a partir de principios del año siguiente. Por ejemplo, ahora en verano de 2026 escogeríamos la añada 2025", apunta Mónica Rosón, conocida como @lacataora en redes sociales.

Dime el tono de rosa y te diré cómo tomar tu vino rosado: "La intensidad de rosa puede orientarnos también: cuanto más pálido, más ligereza y frescura tendremos, con lo que lo elegiremos para platos más suaves o para tomar solo. Conforme el rosa vaya siendo más profundo, los aromas y la estructura del vino serán más potentes", nos cuenta Mónica Rosón.

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5 rosados españoles, económicos y de calidad

Tombú de Dominio de Tares , V.T. Castilla y León. "Un vino elaborado con la variedad autóctona prieto picudo, está cargado de mucha potencia aromática y una boca muy sabrosa, frutal y especiada". Marida perfectamente con platos ligeros y de consistencia media como tapas y aperitivos, carnes blancas, paellas, pastas y platos de cuchara. Precio: 11,50 €.

, V.T. Castilla y León. "Un vino elaborado con la variedad autóctona prieto picudo, está cargado de mucha potencia aromática y una boca muy sabrosa, frutal y especiada". Marida perfectamente con platos ligeros y de consistencia media como tapas y aperitivos, carnes blancas, paellas, pastas y platos de cuchara. Precio: 11,50 €. Chivite Las Fincas . "Es un rosado clásico, podríamos decir. Un coupage de garnacha tinta y tempranillo de Navarra muy ligero, cítrico y refrescante", apunta la sumiller. Precio: 14.75 €.

. "Es un rosado clásico, podríamos decir. Un coupage de garnacha tinta y tempranillo de Navarra muy ligero, cítrico y refrescante", apunta la sumiller. Precio: 14.75 €. Salinete de La Melonera en la D.O. Sierras de Málaga . " Se trata de un tempranillo de las Sierras de Málaga que te llena la boca de fruta, hierba fresca y salinidad", apunta. "Tiene seis meses de crianza con sus lías en barrica usada. Frambuesa y herbáceos en boca, cremoso y de largo postgusto. Lo tomaría especialmente con ceviches y mariscos a la plancha", asegura Mónica Rosón. Precio: 14,90 €.

en la D.O. Sierras de Málaga Se trata de un tempranillo de las Sierras de Málaga que te llena la boca de fruta, hierba fresca y salinidad", apunta. "Tiene seis meses de crianza con sus lías en barrica usada. Frambuesa y herbáceos en boca, cremoso y de largo postgusto. Lo tomaría especialmente con ceviches y mariscos a la plancha", asegura Mónica Rosón. Precio: 14,90 €. Sonrojo de La Calandria en la D.O.Navarra. Es un vino rosado de garnacha tinta de cepas antiguas. "Aromas a gominola y con una boca muy ágil y fresca. Perfecto para aperitivos y parrilladas de verdura". Precio: 11 €.

en la D.O.Navarra. Es un vino rosado de garnacha tinta de cepas antiguas. "Aromas a gominola y con una boca muy ágil y fresca. Perfecto para aperitivos y parrilladas de verdura". Precio: 11 €. Enate Rosado con D.O. Somontano. "Este Cabernet Sauvignon de aromas de fruta silvestre y pimiento. Tiene una acidez equilibrada junto a un postgusto muy largo y sabroso. Lo tomaría con pastas y aves", recomienda la experta. Precio: 8.50 €.

Rosado en tu cóctel: SÍ

Algo que podemos practicar en verano (y en cualquier época del año) es "usar los vinos para elaborar cócteles. Ir más allá del tinto de verano. Es sorprendente la cantidad de opciones de las que podemos disfrutar con un poco de imaginación", apunta la experta.

Gastro te cuenta cómo hacer algunos de los más populares: