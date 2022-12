Risto Mejide: "Mi hijo me dijo que quería venirse a vivir a Madrid conmigo"

Jeanluc Bertrand se dedicaba a algo muy diferente antes de que la magia llegase a él: a las finanzas. Pero el concursante aseguraba que eso no le hacía feliz y que la magia le dio otra vida. No le fue nada mal en las audiciones de 'Got Talent', pero no ha ocurrido lo mismo en la semifinal. Jeanluc implicó al jurado, en especial a Risto Mejide arrancándole una íntima confesión , pero el resultado no fue satisfactorio para el jurado.

"Hace poco mi hijo me dijo que quería venirse a vivir a Madrid conmigo. Creo que es la experiencia más bestia que he vivido últimamente" , reveló Risto Mejide. El mago preguntó entonces por la edad de su hijo y le pidió que describiese cómo se había sentido ante el momento. Después de explicar que tenía 13 años y de calificar el momento como "liberador" o "mágico", Risto finalmente se quedó con la palabra "esperanzador" .

El final del número de Jeanluc no cautivó al jurado. El primero en reaccionar, con cara de circunstancias por lo que había sucedido, fue el propio Risto Mejide: "Lo siento porque me gustas mucho tú y me gustaría decirte que sí, pero deberías trabajar mucho 'la Verdad'. Empezando por el show que te ha hecho Dani, que ha sido verdad; por la complicidad conmigo, que ha sido verdad. Tú me has pedido una verdad y te la he dado. Yo a cambio exijo lo mismo", sentenció.