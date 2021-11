Terraplanistas, antivacunas hasta negacionistas del clítoris: "¿Por qué creemos en estas mierdas?"

Hace unos años los negacionistas daban risa. Ahora dan miedo y preocupan. El Ejército de negacionistas alza la voz en las redes y fichan seguidores, a pesar de que no dan argumentos o los que dan se derrumban ante la primera evidencia científica. ¿Quiénes son los negacionistas? ¿Es ignorancia pura y dura? ¿tienen una motivación ideológica? ¿Se puede 'desconfigurar' a un negacionista a base de argumentos?

Hay una colección de negacionistas: los del holocausto judío, los del cambio climático , l os terraplanistas, los negacionistas del coronavirus , los antivacunas y los últimos en aparecer en la escena: los negacionistas del clítoris, de los que comenzamos riéndonos, pero como una pandemia se suman a los que esperan la resurrección de un muerto en una céntrica plaza de EEUU , o los que aseguran que la Tierra es plana o que el coronavirus no existe.

" Cualquier persona puede creer en cosas estrambóticas. No hay un perfil ni intelectual ni educativo. Nos gustaría creer que son gente tonta, o de una falta de cultura determinada, o de unas creencias determinadas, o con una cierta personalidad, pero la realidad es que las creencias irracionales son una consecuencia colateral de lo buenos que somos encontrando patrones. A veces se nos va de las manos."

"No hay ninguna vinculación con ninguna patología , Hay un estudio reciente de Lewandowsky que vincula mayor probabilidad de negacionismo de la ciencia en personas de ideología conservadora, porque parece que muchos de los presupuestos centrales de la Ciencia chocarían con muchas de las ideas centrales del conservadurismo".

Ahora los negacionistas la han cogido con el clítoris, este pequeño y tímido órgano femenino con la única función de proporcionar placer. Niegan su existencia, aunque no ofrezcan argumentos, como ya es habitual en esta corriente. Aunque detrás del nuevo negacionismo se perciba un tufillo de ignorancia machista que admite la sexóloga Mónica Felipe-Larralde, autora del libro Cuerpo de Mujer. Reconectar con el útero (Edit. OB STARE) .

"Creo que alguien que niega la existencia del clítoris es o un bromista o un ignorante. Vamos, que creía que era un chiste. Desde luego, hay hombres que desconocen el funcionamiento del cuerpo de las mujeres desde la menstruación al clítoris. Si te fijas en sus comentarios podrás ver ese androcentrismo (lo que no sea como mi cuerpo no existe o está mal) y la misoginia (el desprecio a lo otro: los olores, los cambios cíclicos...) Para ellos, educación e información porque lo que sí existe ahora es muchísima más información de calidad que hace décadas al alcance de la mano. Y si aún así no lo ven... como mujeres alejarse de ellos es una buena opción", explica Felipe-Larralde.