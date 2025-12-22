El Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado 200 millones de euros en el Valle de Laciana

Iván Rodríguez Fernández todavía no se puede creer que ahora tenga entre sus manos 400.000 euros por la Lotería de Navidad. Es el sentimiento que comparten muchos vecinos en el Valle de Laciana donde, después de unos años muy duros, saborean la nevada de 200 millones de euros que han caído en la localidad, según informa ‘Leonoticias’.

El cierre de la mina, los incendios y los compañeros que perdieron la vida este último año en este sector habían condenado a este lugar a la despoblación y la desesperanza. Pero, gracias a este 22 de diciembre, muchos miran con ilusión y emoción estas navidades. “Ya era hora de que nos llegara algo de suerte”, confiesa Iván, vecino de Caboalles.

“No voy a tener letras y viviré una vida normal”, confiesa Iván

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado 200 millones de euros en el Valle de Laciana. Aquí, sus vecinos han sufrido mucho. “Desde que en el 18 nos echaron de las minas, ya era hora de algo así. Perdimos amigos y compañeros, trabajé con ellos, y me jode mucho. Por lo menos una alegría tenía que venir para que cambiara esto”, confiesa emocionado Iván Rodríguez.

Ahora, este minero solo puede pensar en una nueva realidad: “No voy a tener letras y viviré una vida normal”. Con los 400.000 euros que le han tocado, Iván podrá pagar su hipoteca: “A pagar las letras y que te quede ahí un poco de dinero y poder llegar a final de mes”.

Después de una dura temporada, Iván podrá respirar tranquilo estas fiestas: “Para estas navidades tenía 500 euros y ahora tengo 400.000”. Aunque también tendrá para “algún capricho” en los Reyes Magos que le podrá dar a su hijo. Sin duda, una suerte que él espera disfrutar con salud y con tranquilidad cerca de los suyos.