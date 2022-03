Will Smith se negó a abandonar la ceremonia de los Oscar tras su bofetada a Chris Rock.

Las consecuencias de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022 siguen produciéndose y la última ha sido el comunicado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que ha anunciado el inicio de "procedimientos disciplinarios" contra el actor. La semana de Will Smith está siendo especialmente difícil y ahora se ha conocido que la Academia de Hollywood le pidió al actor abandonar la gala de los Oscar tras el guantazo a Chris Rock, pero él se negó.

En este sentido, han pedido disculpas al humorista , así como a todos los espectadores, y han precisado que el actor "ha recibido un aviso" que le da la oportunidad "de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta por escrito". La Academia de Hollywood inicia así los "procedimientos disciplinarios" contra el actor tras las investigaciones por la bofetada de Will Smith a Chris Rock que ha llevado a cabo en las últimas horas.

Will Smith se disculpó a través de un comunicado oficial en el que pidió perdón al presentador, a los organizadores del evento y a todos los asistentes. El actor se levantó de su asiento, molesto por una broma del presentador, en la que se refería a su mujer , que sufre de alopecia autoinmune, y le propinó una bofetada al presentador. Jada Pinkett rompió su silencio sobre lo que sucedió en los Oscar 2022 y lo hizo a través de un comunicado en Instagram

Smith señaló que este acto "estuvo fuera de lugar" y "estuvo mal". "Me siento avergonzado y mis acciones no han sido representativas del hombre que quiero ser", ha agregado. De esta manera, matizó las palabras que pronunció durante su discurso, cuando recogió el premio al Mejor Actor por 'King Richard', en el que dijo que "el amor te hace hacer cosas muy locas". "No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", indicó Smith.