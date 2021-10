El coste del transporte por barco se disparó durante la pandemia y sigue estando por la nubes. Si a una empresa textil le costaba llenar un contenedor y traerlo desde China alrededor de 1.000 euros , ahora puede costarle más de 15.000 . Y es que el 90% de las compras que realizamos en las tiendas online, y en las físicas, viene de China, normalmente en enormes contenedores transportados por mar. La crisis de suministros provocada por la pandemia es tan grande y lleva tanto retraso acumulado que ha provocado que ya no haya contenedores libres para los pedidos de esta Navidad (los últimos debieron realizarse en verano). No hay ni contenedores , ni barcos donde meterlos.

El actual estado del comercio mundial y la crisis de suministro está afectando ya a las grandes empresas para dos de sus mejores momentos de ventas del año: el Black Friday y la Navidad . La enorme dependencia del mercado asiático hace que no haya posibilidad de cubrir los stocks: de Asia importamos casi toda la industria textil, pero también casi todos los productos tecnológicos y los microchips que utilizamos para todo: los vehículos, los teléfonos, los ordenadores...

Muchas grandes empresas ya hicieron los pedidos para los productos del Black Friday o la Navidad, pero asumiendo unos sobrecostes enormes. Eso no hará que haya falta de productos en estas fechas claves y que las típicas ofertas sean muchas menos y mucho menos cuantiosas. Muchas empresas cuentan ya que si no han hecho algún pedido de Navidad, ya no llegarán a tiempo.