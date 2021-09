La escalada del precio de todas las materias primas energéticas pone en alerta a la economía mundial

La escalada de los precios energéticos ya está haciendo saltar las alarmas en las economías de todo el mundo. No se trata solo de la luz, sino también del gas, el petróleo y el carbón. En esencia, las materias primas fundamentales vinculadas a la energía, cuyos precios están por las nubes azuzados también por la cercanía del invierno en el hemisferio norte y el temor a una escasez de suministros. Los operadores acaparan existencias para no quedarse cortos y poder cumplir los contratos, pero la producción no da para más. Al tratarse de un problema global, la tendencia inflacionista en todos los tipos de energía podría trasladarse a la industria, pudiendo causar presiones en su actividad o la traslación de los precios a los consumidores.